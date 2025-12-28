¿De qué murió Daniel Piazzolla, hijo del compositor Astor Piazzolla?

Daniel Hugo Piazzolla, hijo del célebre compositor y bandoneonista Astor Piazzolla, murió. El artista argentino falleció el 26 de diciembre, a los 80 años, debido a complicaciones de salud.

Su partida generó gran conmoción en el ámbito cultural de Argentina, pues, aunque no alcanzó la fama internacional de su padre, fue un eslabón fundamental en la difusión y continuidad del legado del tango contemporáneo.

Daniel Piazzolla se mantuvo cercano a la obra de Astor al participar en proyectos como el Octeto Electrónico, agrupación donde colaboró entre 1976 y 1977 en la incorporación de sintetizadores y nuevas sonoridades que marcaron una etapa experimental en la música del país sudamericano.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Daniel Piazzolla atravesó momentos complejos con Astor Piazzolla, incluyendo un período de doce años sin tener contacto, aunque lograron reconciliarse poco antes de la muerte de su padre en 1992.

La noticia de la muerte de Daniel Hugo fue difundida por medios argentinos y luego confirmada por su círculo íntimo, quienes destacaron su aporte a la construcción del legado y mito de Piazzolla.

Su hijo, el baterista Daniel Pipi Piazzolla, lo recordó como un padre ingenioso, divertido y presente, además de un ferviente hincha de River Plate.

Artistas de la escena argentina como Fito Páez, Dante Spinetta, Javier Casalla y Marcelo Filippo enviaron a la familia del famoso mensajes de apoyo durante este difícil momento.

En La Razón de México te contamos cuál fue la causa de muerte del músico.

¿De qué murió Daniel Hugo Piazzolla, hijo del compositor Astor Piazzolla?

Daniel Piazzolla, hijo del compositor Astor, falleció el 26 de diciembre, a los 80 años, debido a complicaciones derivadas de un enfisema pulmonar.

Daniel Piazzolla ı Foto: X @cementerio

Medios locales informaron que el artista padecía la EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se trata de una afección respiratoria progresiva que dificulta la entrada y salida de aire en los pulmones, es causada principalmente por el daño en las vías respiratorias y los alvéolos.

Es una enfermedad progresiva, lo que significa que empeora con el tiempo. No tiene cura, pero existen tratamientos para aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida, como medicamentos broncodilatadores e inhaladores, terapias de oxígeno, rehabilitación pulmonar y, en casos graves, cirugía.

Con el fallecimiento de Daniel Piazzolla, se cierra un capítulo en la historia musical de Argentina y de una familia que transformó el tango y lo proyectó hacia nuevas generaciones.