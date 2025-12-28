Muere Daniel Piazzolla, hijo de Astor

La música argentina se paralizó ante la muerte de Daniel Hugo Piazzolla, hijo del célebre bandoneonista y compositor Astor Piazzolla y de Dedé Wolff.

El famoso falleció el 26 de diciembre, a los 80 años, en su residencia de Villa La Angostura, Neuquén, en la Patagonia argentina, donde vivía desde 2010 junto a su esposa Lala y sus hijos Daniela y Daniel.

Artistas como Fito Páez, Dante Spinetta, Javier Casalla y Marcelo Filippo acompañaron a la familia con mensajes de apoyo y despedida.

Muere el artista Daniel Piazzolla, hijo de Astor

La noticia fue confirmada por su familia y fue acompañada por un emotivo mensaje de despedida de su hijo, el baterista de Escalandrum Daniel Pipi Piazzolla, quien lo recordó como un padre presente, divertido y lleno de ingenio.

“Hoy se fue mi Papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo (músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo, etc etc ).

“Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre !!! Acompaño esta publicación con la canción que te compuse. Te voy a extrañar mucho. Buen viaje y que te encuentres con los tuyos, que no ves hace rato. Te amo”, finaliza la publicación en Instagram de Pipi.

¿Quién era Daniel Piazzolla?

Daniel Piazzolla nació en Buenos Aires, Argentina, el 28 de febrero de 1945. Aunque no alcanzó la fama de su padre, tuvo una participación activa en la música.

Entre 1976 y 1977 integró el Octeto Electrónico, un proyecto liderado por Astor Piazzolla que revolucionó el tango contemporáneo al incorporar sintetizadores, percusión y elementos del jazz.

A diferencia de otros miembros de la familia, Daniel mantuvo un perfil bajo, dedicado a preservar la memoria y obra de su padre.

En 1996 organizó el concierto homenaje “Astortango” en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde reunió al Octeto y a figuras internacionales como Chick Corea y Gary Burton, quienes habían colaborado con Astor.

Más allá de la música, Daniel Piazzolla atravesó momentos complejos, incluyendo un período de doce años sin tener contacto con su padre, aunque lograron reconciliarse poco antes de la muerte de Astor en 1992.