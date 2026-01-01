P!NK es hospitalizada en Año Nuevo: ‘Termino el año arreglando mi cuerpo’

La cantante P!NK pasó Año Nuevo en el hospital, reveló a través de una publicación en redes sociales donde explicó que pasó la Nochevieja bajo cuidados médicos para someterse a una cirugía de cuello, cerrando así un caótico 2025.

P!NK es hospitalizada en Año Nuevo

De acuerdo con P!NK, su cuerpo requería de atención inmediata después de una carrera física larga y bastante exigente: “Termino el año reverenciando y arreglando mi cuerpo. Puede que no sea un lifting facial sofisticado, pero me voy a hacer dos discos nuevos y brillantes en el cuello”, detalló.

En su Instagram, la mujer publicó una foto donde la podemos ver con collarín y una sonrisa amplia, dejando ver así su optimismo a pesar de estar internada por una cirugía tan delicada como a la que fue sometida.

TE RECOMENDAMOS: Fin de año Junior H visita casas hogar en Guadalajara

La artista aseguró que la intervención solamente representa para ella una nueva cicatriz y un recordatorio de aprecio que siente por su físico, pues se define como un instrumento que utiliza al máximo. De este modo sentencia qué “el rock and roll es un deporte de contacto” Qué se siente muy feliz de poder practicar.

Aunque la famosa se someterá a una cirugía de cuello en los próximos días, la mujer ofreció una reflexión profunda donde se enfocó en los retos del año que termina y describió el 2025 como un periodo que transitó entre “lo absolutamente devastador y lo ligeramente molesto”.

Fue así como rescató la belleza de lo cotidiano como amar a sus hijos, cocinar, bailar y llorar. La famosa también sentenció que el 2026 sería un mejor año por la simple razón de que esa fue una decisión que ella habría tomado.

Cabe mencionar que por el momento las operaciones que se realizará P!NK por cuestiones de salud no afectarán sus conciertos en la ciudad de México. La famosa se presentará en el estadio GNP seguros los próximos 26 y 27 de abril de 2026, por lo que hay suficiente tiempo para que la celebridad se pueda recuperar para dar una presentación tan impactante como siempre.