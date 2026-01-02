Tommy Lee Jones rompe el silencio tras la muerte de su hija Victoria Jones

El actor Tommy Lee Jones y su familia se han pronunciado a un día de la inesperada muerte de su hija Victoria de 34 años de edad, quien fue hallada sin vida en un hotel en San Francisco.

Fue durante la madrugada del 1 de enero que encontraron a Victoria Jones sin vida en el hotel. Si bien se habla de una supuesta sobredosis, de momento no se ha esclarecido cuál es su causa de muerte por parte de las autoridades.

Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones ı Foto: AP

El medio TMZ compartió los detalles de un comunicado emitido por Tommy Lee Jones y el resto de su familia donde hablaban del lamentable fallecimiento y el cual se mantenía breve. “Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones”, comienza.

“Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias”, finalizaron sin ahondar en nuevos detalles sobre la muerte o las honras fúnebres que se han llevado o se llevarán a cabo por el fallecimiento.

Esto se sabe de la muerte de Victoria Jones

El repentino fallecimiento de la actriz infantil ha dejado mucho a la especulación, desde que TMZ encontró la llamada que se habría realizado al 911 para pedir auxilio al encontrar a la joven inconsciente en un pasillo.

Según un testigo que compartió información para el DailyMail, “un huésped que creyó que podría estar ebria, alertó al personal. El personal se dio cuenta rápidamente de que Victoria Jones no respondía, por lo que inmediatamente le practicaron reanimación y llamaron a una ambulancia”, dice el reporte.

“Afirmó que no había indicios de violencia, como traumatismos en el cuerpo, y que la policía no encontró drogas en el lugar. Tampoco había señales de que se hubiera quitado la vida”. recogió Univisión Famosos. A pesar de ello, la teoría más popular afirma que la mujer pudo haber tenido una sobredosis de fentanilo.