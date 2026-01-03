La madrugada del jueves 1 de enero, Hollywood amaneció con una noticia devastadora. Se trata de la inesperada muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones.

La joven de 34 años fue encontrada sin vida en el hotel Fairmont de San Francisco, California, alrededor de las 3:14 de la madrugada.

Horas después, medios estadounidenses revelaron que se había filtrado la llamada al 911 que alertó a las autoridades sobre la emergencia. Este audio podría ser crucial para determinar la causa de muerte de la actriz.

Filtran llamada al 911 sobre la muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones

De acuerdo con el portal TMZ, el audio proviene de la plataforma del despacho Broadcastify y en él se escucha a los operadores reportar un “código 3 para sobredosis, cambio de color”, lo que reforzó las versiones iniciales que indicaban que la causa del deceso de Victoria Jones habría sido una sobredosis.

Según los informes, elementos del Departamento de Policía de San Francisco acudieron rápidamente al hotel Fairmont, ubicado en la cuadra 900 de la calle Mason, en San Francisco. Al llegar, encontraron a la hija de Tommy Lee Jones inconsciente en el pasillo del piso 14 del hotel.

Pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar realizados por el equipo de paramédicos, la joven actriz ya no presentaba signos vitales. El forense se presentó en el sitio y realizó una primera revisión como parte de la investigación.

Aunque la hipótesis de la muerte por sobredosis de Victoria Jones ha cobrado fuerza, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la causa de la muerte. Se espera que los resultados de la autopsia, que ya está en proceso, ofrezcan mayor claridad en los próximos días.

La noticia ha provocado un profundo luto en Hollywood. Actores, productores y fanáticos de Tommy Lee Jones, conocido por su papel en la trilogía Men in Black, han expresado sus condolencias ante la muerte de la joven de 34 años. El famoso actor no ha emitido declaraciones hasta el momento.

Muere la hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones ı Foto: Reuters

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Jones nació el 3 de septiembre de 1991 en San Antonio, Texas, fruto de la relación entre el actor Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley. Desde pequeña mostró interés por el mundo artístico y, a los 10 años, incursionó en la actuación con un papel en Men in Black II, cinta protagonizada por su padre junto a Will Smith.

Su carrera continuó con participaciones en distintos proyectos. Formó parte de un episodio de la serie One Tree Hill y trabajó en la película Sorry, Haters, encabezada por Robin Wright.

Del mismo modo, apareció en Los tres entierros de Melquíades Estrada, un western dirigido por su padre Tommy Lee Jones. En esta última producción colaboró además su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien se desempeñó como fotógrafa.