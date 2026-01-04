¿Qué es el ‘Conformity Gate’ de Stranger Things? La teoría sobre el ‘final’ de la serie de Netflix

Stranger Things llegó a su final el 31 de diciembre con un episodio de más de dos horas... Al menos, eso es lo que creía la mayoría hasta que los fans de la serie de Netflix lanzaron una teoría que ha sido apodada como ‘Conformity Gate’ por quienes creen en ella.

¿Qué es el ‘Conformity Gate’ de Stranger Things?

A través de redes sociales como X o TikTok, los fans de Stranger Things se niegan a aceptar que el capítulo final de la serie sea el que vimos, pues aseguran que hay varios detalles que no encajan y cabos sueltos que los han llevado a pensar que los hermanos Duffer quieren sorprendernos a todos.

De este modo, aseguran que no hemos visto el final de la serie todavía y hay varios detalles hacen que los fans crean en esto en los últimos minutos del episodio final.

Entre muchos otros, destacan detalles como que en la graduación de los protagonistas vemos a todos con la misma pose que caracteriza a Vecna, con las manos entrelazadas al frente. Además, critican que las togas de los graduados sean naranjas, cosa poco común en ese entonces ya que era el color característico de los uniformes de prisión.

Además, mencionan que en una foto subida por uno de los actores, muestran los libros de Calabozos y Dragones de los protagonistas que en línea dicen “X a lie”, refiriéndose a que el final no es real.

También mencionan que personajes como Nancy, Robín o Mike tuvieron cambios de estilo muy drásticos que no van bien con sus identidades y que dejarían ver que se encuentran en una especie de “conformismo” tras supuestamente derrotar a Vecna.

Otro elemento que destaca para los fans es el momento en que los protagonistas terminan su campaña de Calabozos y Dragones y Max se queja de que el final sea “confort y felicidad”.

Critican además los paralelos que hay entre el episodio final y el inicio, al asegurar que es como si revivieran algo que ya ha pasado. Por ello, justifican que se trata de Vecna, quien habría tomado el control y estaría manipulando la historia a través de la cabeza de Mike.

La posibilidad de que Vecna sigue vivo tiene que ver con el episodio de la temporada 4 donde Eddie juega con los chicos D&D y mencionan que a pesar de que creían muerto a Vecna, en realidad no lo estaba, siguiendo con la campaña.

En al teoría, los fans de la serie aseguran que de estar en lo correcto, veríamos el verdadero final el 7 de enero, por lo que será en ese entonces donde podrá ser comprobada o no. Hay muchos detalles más que han alimentado la teoría.

Mientras que varios fans de la serie se niegan a aceptar que el capítulo final de Stranger Things fuera el del 31 de diciembre del 2025, otros aseguran que sí lo es y se burlan de que el final “haya sido tan malo” que los seguidores de la serie estén buscando la manera de solucionarlo. ¿Tu crees que la teoría es real?