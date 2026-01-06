¿Cómo surgió el rumor falso de la muerte de Óscar Burgos?

¿Cómo surgió el rumor falso de la muerte de Oscar Burgos?

El comediante Óscar Burgos generó preocupación hace unos días cuando se viralizó la supuesta información de su muerte, una noticia que resultó ser un rumor falso pero que logró llamar la atención de diversos medios y el público en general.

Y es que Oscar Burgos es un gran referente de la comedia mexicana, quién destacó gracias a su participación en televisión y su personaje de El perro Guarumo, por lo que su fallecimiento sería una noticia que pondría de luto al entretenimiento.

Óscar Burgos habla de Karla Panini y Karla Luna ı Foto: larazondemexico

¿Cómo surgió el rumor falso de la muerte de Oscar Burgos?

Resulta que los rumores surgieron a partir de una foto publicada por un amigo del comediante, la cual era de color blanco y negro y mostraba a ambos personajes posando juntos. “Vuela alto @oscarburgostv”, decía el mensaje que alarmó a el público en redes sociales.

“Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo @fernandolozanotv la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial, pero aún así, los amo mucho”, escribió.

El mensaje generó reacciones de alivio de sus seguidores, quienes reaccionaron aliviados por la noticia de que el famoso se encontraba bien