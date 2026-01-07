¿Quién es Cristina Cebral de La Isla de las Tentaciones?

La novena edición de La Isla de las Tentaciones se encuentra en la recta final. Esta entrega del reality ha estado marcada por momentos de tensión y controversia, y uno de los nombres que más ha resonado en las últimas semanas es el de Cristina Cebral.

Con apenas 24 años, esta joven originaria de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en protagonista del programa. Actualmente se encuentra en medio de la polémica debido a que reveló que Darío planeaba pedirle matrimonio a Almudena.

Ante este escándalo, el público ha sentido curiosidad por conocer la identidad de Cristina; en La Razón de México, te contamos.

¿Quién es Cristina de La Isla de las Tentaciones?

Cristina Cebral se presentó en el programa La Isla de las Tentaciones durante la temporada 9 como una de las tentadoras oficiales. Su intención de encontrar a alguien fiel y respetuoso.

La joven es originaria de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 24 años y es auxiliar de enfermería. En Instagram cuenta con más de 38 mil seguidores, con quienes comparte fotografías de sus viajes y salidas nocturnas.

¿Por qué Cristina Cebral está en medio de la polémica en La Isla de las Tentaciones?

El momento más comentado de La Isla de las Tentaciones ocurrió durante una hoguera, cuando Cristina Cebral reveló que Darío planeaba pedirle matrimonio a Almudena con un anillo que ella misma mostró en cámara.

El gesto de la participante de 24 años fue interpretado por una gran parte del público como una provocación y desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos espectadores consideraron que su actitud fue irrespetuosa y que buscaba generar conflicto innecesario.

Ante las críticas y comentarios negativos que recibió, Cristina decidió emitir un comunicado en Instagram en el que pidió respeto y aseguró que no se reconoce en la imagen que se ha proyectado de ella.

“Nadie merece recibir odio por algo que sale en pantalla”, expresó, subrayando que su intención nunca fue herir a nadie. También señaló que la edición del programa puede dar lugar a interpretaciones que no reflejan fielmente lo ocurrido.

“No escribo esto para justificarme ni para que todos me entiendan. Escribo esto para recordar que detrás de un personaje televisivo hay una persona real. Una persona que siente, que se equivoca, que aprende y que merece respeto, igual que cualquier otra”, señaló la participante de la novena temporada de La Isla de las Tentaciones, Cristina.