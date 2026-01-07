Disney continúa expandiendo su catálogo de remakes en acción real y Enredados se perfila como uno de los proyectos más esperados este 2026.

La historia de la querida Rapunzel, con su cabello mágico y espíritu soñador y aventurero, regresa ahora con un casting que promete conectar con nuevas generaciones. En redes sociales circulan varios nombres de actrices que serían ideales para interpretar a la protagonista y, en La Razón, te contamos quién podría dar vida a esta princesa.

¿De qué trata la película Enredados, protagonizada por Rapunzel?

La trama de Enredados (Tangled en inglés) sigue a Rapunzel, una joven princesa que posee un cabello rubio de longitud extraordinaria y poderes mágicos, quien ha vivido aislada en una torre bajo la custodia de Madre Gothel.

Su vida cambia cuando conoce a Flynn Rider, un ladrón carismático que la ayuda a escapar y descubrir el mundo exterior. Además, Rapunzel logra descubrir su verdadera identidad.

La película animada se estrenó en 2010 y fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard. Fue un éxito en taquilla, pues recaudó más de 590 millones de dólares a nivel mundial, con lo que se convirtió en una de las producciones más rentables de Disney en esa década.

¿Quiénes son las voces originales en inglés de Enredados versión animada de Disney?

Mandy Moore como Rapunzel

Zachary Levi como Flynn Rider

Donna Murphy como Madre Gothel

Ron Perlman como los hermanos Stabbington

¿Quién es la actriz que será Rapunzel en el live action de Enredados?

De acuerdo con especulaciones de redes sociales y medios especializados, para la nueva versión live action de Enredados, Disney estaría considerando a las actrices Sadie Sink (de Stranger Things), Mckenna Grace (de Ghostbusters: Afterlife) y Emma Myers (de Wednesday) para Rapunzel.

Sadie Sink, Mckenna Grace y Emma Myers podrían interpretar a Rapunzel ı Foto: Especial

Mientras tanto, Milo Manheim y Danny Ramírez figuran entre los favoritos para Flynn Rider. El rodaje comenzará en junio de 2026 en Londres, bajo la dirección de Michael Gracey, conocido por The Greatest Showman.

El live action de Enredados busca reinterpretar un clásico querido por el público, ahora, la pregunta es si la nueva adaptación logrará capturar la misma magia para una nueva generación de espectadores y para los fans.

Disney ha producido más de 20 remakes live action de sus clásicos animados, incluyendo La Bella y la Bestia, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, El Rey León, Dumbo, El Libro de la Selva, Aladdín, Mulán, Lilo & Stitch y La Sirenita.