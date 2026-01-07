El actor estadounidense Noah Schnapp, mundialmente reconocido por dar vida a Will Byers en la exitosa serie Stranger Things, ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión el interés del público va más allá de su trabajo como histrión, pues ahora cobró relevancia su vida personal, en especial, en el ámbito amoroso.

A sus 21 años, el intérprete mantiene su vida sentimental en estricta reserva, lo que ha generado especulaciones sobre quién podría ser su pareja. En La Razón de México te contamos lo que se sabe.

¿Quién es Noah Schnapp?

Noah Cameron Schnapp nació el 3 de octubre de 2004 en Nueva York. Desde pequeño mostró interés por la actuación y debutó en cine con la película Bridge of Spies (2015), misma que fue dirigida por Steven Spielberg, donde interpretó al hijo del personaje de James Donovan.

Su gran salto a la fama llegó en 2016 con Stranger Things, una producción de Netflix que se convirtió en fenómeno global. Su papel como Will Byers, un niño atrapado en el Upside Down, lo convirtió en uno de los actores juveniles más reconocidos de su generación.

En 2019, Noah Schnapp participó en la película independiente Abe, donde interpretó a un joven apasionado por la cocina. Además, en The Peanuts Movie (2015), el joven prestó su voz para dar vida al emblemático Charlie Brown.

Además de su carrera en la pantalla, Noah Schnapp ingresó en 2022 a la Universidad de Pensilvania, donde estudia administración de empresas. Paralelamente, el famoso continúa con sus proyectos artísticos.

¿Quién es la pareja de Noah Schnapp?

Noah Schnapp, conocido mundialmente por interpretar a Will Byers en la aclamada serie de Netflix Stranger Things, ha mantenido su vida sentimental en secreto. Sin embargo, es bien sabido que el histrión estadounidense se declaró gay hace tiempo.

En enero de 2023, el actor compartió públicamente en TikTok que es homosexual, un anuncio que fue recibido con apoyo por parte de sus seguidores y colegas del entretenimiento.

Desde entonces, ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores y se enfoca en sus proyectos profesionales y en su formación académica. A pesar de los rumores que lo han vinculado con compañeras de reparto como Millie Bobby Brown o Sadie Sink, el propio intérprete ha aclarado que no tiene pareja actualmente.

Del mismo modo, hasta comienzos de este 2026, Noah Schnapp no ha confirmado ninguna relación romántica, por lo que se puede decir que se mantiene firme en su postura de separar su vida privada de la profesional.