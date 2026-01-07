La exitosa serie de Netflix Stranger Things ha sido, desde que se estrenó en 2016, un fenómeno cultural lleno de nostalgia ochentera que se mezcla con la ciencia ficción y el terror.

Con el paso de las temporadas, los hermanos Duffer han construido un universo lleno de personajes únicos, criaturas del Upside Down y una trama llena de sorpresas que mantienen a los fans al filo del asiento.

Tras el esperado final de la quinta temporada, el público esperaba un cierre definitivo de la serie, sin embargo, en las últimas semanas surgieron teorías y rumores que encendieron las redes. Uno de ellos es que existe un episodio 9 secreto. En La Razón de México te contamos lo que se sabe sobre este capítulo que causa tanta intriga.

Stranger Things Episodio 9: Esto se sabe de la supuesta fecha y hora de estreno

De acuerdo con la información más reciente, Netflix no ha confirmado oficialmente la existencia de un episodio adicional de Stranger Things. El llamado Conformity Gate sostiene que el final que vimos el 31 de diciembre no sería el verdadero y que hoy 7 de enero de 2026 a las 7:00 pm podría revelarse un capítulo oculto.

No obstante, la plataforma asegura que no hay planes de estrenar un Episodio 9 y que el desenlace ya fue emitido como estaba previsto. No queda más que esperar y descubrir quién tiene la razón.

¿De qué trata este supuesto Episodio 9 de Stranger Things?

Las especulaciones apuntan a que el Episodio 9 de Stranger Things mostraría escenas eliminadas del Episodio Final del 31 de diciembre que darían un mayor cierre a las historias de Eleven, Mike y el resto del grupo que habita Hawkins.

Algunos seguidores de la serie de Netflix creen que estas imágenes resolverían preguntas pendientes sobre el destino de Hopper y el futuro del Upside Down. Los creadores de la famosa producción ambientada en los ochenta han admitido en diversas entrevistas que el capítulo final pasó por múltiples versiones antes de publicarse y que se descartaron varias secuencias para mantener la emoción de los fanáticos.

¿Qué es el fenómeno del Conformity Gate de Stranger Things?

El término Conformity Gate se ha popularizado en redes sociales. Hace referencia a la sospecha de que Netflix y los Duffer estarían ocultando un final alternativo de la serie Stranger Things. Cientos de videos en TikTok y YouTube refuerzan la teoría de que existe un Episodio 9, pues aseguran que este miércoles 7 de enero sería la fecha clave para descubrir la “verdad”.