Mujer de Brasil es estafada; le hacen creer que sale con Brad Pitt y lo espera en el aeropuerto

Una mujer de Brasil protagonizó un insólito episodio que rápidamente se convirtió en noticia internacional. La ciudadana fue encontrada por la policía en las inmediaciones del aeropuerto de Erechim, donde aguardaba la llegada de Brad Pitt.

Esta persona estaba convencida de que mantenía una relación sentimental con el actor estadounidense, pues incluso se habían comunicado a través de videollamada. Sin embargo, todo se trató de una estafa hecha con ayuda de la Inteligencia Artificial. Te contamos lo que pasó.

En plena víspera de Navidad, el pasado 24 de diciembre, una mujer del estado de Río Grande del Sur, en Brasil, fue interceptada por la policía en el aeropuerto de Erechim. La persona oriunda de San Valentín aguardaba la llegada de Brad Pitt.

De acuerdo con el reporte, ella aseguró que su vínculo con el intérprete comenzó dos meses atrás mediante videollamadas por Internet. Según su testimonio, ambos habían planeado vivir juntos en la localidad brasileña.

Al ser abordada por los agentes, la mujer explicó que estaba allí para recogerlo, pese a que no había vuelos programados en ese horario y el aeropuerto se encontraba casi desierto.

La historia podría parecer salida de una película, pero es en realidad un caso de estafa digital. En los últimos meses, autoridades brasileñas han advertido sobre el aumento de engaños perpetrados con herramientas de Inteligencia Artificial, pues son capaces de simular voces e imágenes de celebridades.

A Polícia Civil do RS investiga o caso de uma mulher que permaneceu horas no aeroporto de Erechim, no norte do estado, alegando que esperava o ator Brad Pitt para se casar com ele. O episódio ocorreu na terça-feira (24), véspera de Natal, mas ganhou repercussão apenas nos últimos… pic.twitter.com/b5aemFpK8I — O TEMPO (@otempo) January 7, 2026

Estos fraudes buscan manipular emocionalmente a las víctimas y, en muchos casos, obtener beneficios económicos. En el caso de esta mujer, CNN Brasil afirma que ella negó haber realizado transferencias de dinero, aunque sí reconoció haber invertido tiempo y emociones en la supuesta relación con el histrión Brad Pitt.

Un caso similar en Francia: Mujer creía que era novia de Brad Pitt y deposita 854 mil dólares

El fenómeno de las estafas hechas a partir de Inteligencia Artificial no es aislado. Casos semejantes se han reportado en distintos países, donde la gente es convencida de que mantiene vínculos con figuras públicas.

Por ejemplo, una mujer francesa, Anne, de alrededor de 50 años, confesó en televisión haber sido víctima de un fraude en el que perdió cerca de 830 mil euros (equivalentes a más de 854 mil dólares), tras ser engañada por un grupo de estafadores que la convencieron de que mantenía una relación sentimental con el actor Brad Pitt.

Desde 2023, esta persona recibía mensajes, poemas y cartas presuntamente del famoso estadounidense. Incluso ella se divorció de su esposo y cobró una prestación compensatoria de 775 euros.

Los estafadores le hicieron creer que el supuesto Brad Pitt padecía cáncer de riñón y que sus cuentas bancarias permanecían bloqueadas debido al proceso de divorcio con Angelina Jolie. Tras haber depositado, se dio cuenta del robo y denunció.

Actualmente Anne se encuentra en una profunda depresión, pues perdió sus ahorros.