La Biblioteca Vasconcelos, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad de México, abrirá sus puertas a un evento especial de música que hará vibrar a los fans de la electrónica.

El recinto se transformará en una rave donde los beats se mezclarán con la arquitectura monumental del lugar. Conoce la fecha, la hora y cómo puedes asistir a Techno en la Biblioteca.

Techno en la Biblioteca Vasconcelos: Hora, fecha y cómo acceder al evento

El evento Techno en la Biblioteca se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 16:00 horas, en la Biblioteca Vasconcelos.

Contará con la participación de diversos DJs nacionales e internacionales liderados por Cøvenant, quien unirá herramientas análogas y digitales para crear un show único. Se suman Flor Minor con un performance en vivo, los DJs emergentes Jao y Ronin y el artista visual Axxo 62 con proyecciones envolventes.

Podrás presenciar la fusión de música electrónica con arte en vivo.

La entrada será gratuita, lo que convierte esta experiencia en una oportunidad única para disfrutar de la música electrónica en un entorno poco convencional como lo es la Sala Principal de la Biblioteca Vasconcelos. El evento tendrá una duración aproximada de dos horas.

¿Cómo acceder al evento de techno en la Biblioteca Vasconcelos?

El acceso será libre, aunque te recomendamos llegar con anticipación debido a la capacidad limitada del recinto. Los asistentes deberán ingresar por la entrada principal de la Biblioteca Vasconcelos, donde se instalarán filtros de seguridad para garantizar una experiencia ordenada y segura.

¿Cuál es la ubicación de la Biblioteca Vasconcelos?

La Biblioteca Vasconcelos se encuentra en Eje 1 Norte s/n, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El recinto se inauguró en el año 2006 y es conocida como la “megabiblioteca” por su tamaño y diseño arquitectónico. El lugar ha sido sede de múltiples actividades culturales.

La Biblioteca Vasconcelos ı Foto: larazondemexico

¿Cómo llegar a la Vasconcelos?

Existen varias opciones para llegar a la Biblioteca Vasconcelos: