El cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retirará temporalmente de los escenarios.

La noticia la dio durante su última presentación en el Palenque de Arandas, Jalisco, el sábado 10 de enero. El intérprete conocido como El Patroncito compartió un emotivo mensaje que dejó claro que no se trata de un adiós definitivo, sino de una pausa en su carrera que lo ayudará a regresar con mayor fuerza.

Alfredo Olivas se retira temporalmente; esto dijo en su último show

Alfredo Olivas regaló al público de Arandas, Jalisco, un concierto lleno de emociones. El cantante agradeció el apoyo de sus fanáticos y explicó que, tras años de trabajo constante, necesita un tiempo para descansar y reencontrarse con su familia.

“Estamos con algo de sentimientos encontrados aquí en Arandas, Jalisco, hoy 11 de enero porque ya rebasan las 12, contentos, pero vamos a regresar renovados primeramente Dios, aquí nadie se está despidiendo, es un hasta lueguito”, expresó El Patroncito antes de salir al escenario.

El público respondió con aplausos y muestras de cariño dedicadas al intérprete de “El Problema” y “Todo o Nada”.

Además, a pocas horas de que se confirmara la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, Alfredo Olivas y Luis Ángel El Flaco rindieron homenaje al joven. El gesto fue aplaudido por el público presente y los fans en redes sociales.

Alfredo Olivas también interpretó su éxito titulado “El Paciente”. El artista se mostró muy conmovido al entonar la letra.

¿Cuándo regresa Alfredo Olivas?

Alfredo Olivas adelantó que planea volver a los escenarios a mediados de 2026, coincidiendo con el Mundial de Futbol que tendrá como sede varias ciudades en México. Sin embargo, el famoso no ha dado una fecha exacta.

Aseguró que, durante este tiempo, se dedicará a un proceso creativo para preparar nueva música y proyectos que le encantarán al público. El cantante también aclaró que no tiene programadas giras ni presentaciones para los próximos meses, por lo que pidió paciencia a sus seguidores y confianza en que regresará para dar lo mejor de sí mismo.

Su retiro temporal también afecta la gira que compartía con Julión Álvarez, titulada Prófugos del Anexo. Ambos artistas conocidos en el género regional mexicano pausaron el proyecto desde 2025 para enfocarse en sus proyectos como solistas. Hasta ahora no se ha confirmado si retomarán la gira una vez que Olivas regrese a la música.