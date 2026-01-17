La noticia del trágico fallecimiento de una exestrella infantil de Nickelodeon, ha conmocionado al público. Se trata de Kianna Underwood, quien es recordada por sus participaciones en programas como All That y Little Bill.

La actriz, de 33 años, perdió la vida en un accidente vial en Brooklyn, Nueva York, un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales luego de que se filtrara de un video del momento exacto. Además, habitantes del vecindario comentaron que la joven se encontraba en situación de calle y era adicta a las drogas.

Con ello, usuarios recordaron que la actriz Angelique Bates pidió ayuda para Underwood en el 2023.

Muere atropellada exestrella infantil de Nickelodeon; no tenía hogar y era adicta | VIDEO

De acuerdo con medios locales, Kianna Underwood fue atropellada por una camioneta mientras intentaba cruzar una avenida en Nueva York, Estados Unidos.

Tras el impacto, la joven de 33 años fue lanzada con fuerza unos metros adelante del lugar del accidente. Sin embargo, el responsable no se bajó de la camioneta para ayudar a la actriz y huyó. Además, de acuerdo con Univisión, se especula que una persona a bordo de un auto color negro arrastró el cuerpo de la joven algunas calles, hasta que Kianna quedó frente a una lavandería.

Testigos señalaron que la exestrella de Nickelodeon vivía en situación de calle y enfrentaba problemas de adicción, lo que la mantenía alejada de la industria del entretenimiento. Incluso un vecino comentó que, con el objetivo de conseguir dinero para su vicio, en ocasiones se prostituía.

La difusión del video generó indignación, pues expone crudamente el accidente y la vulnerabilidad de la actriz en sus últimos momentos.

Angelique Bates, otra actriz de All That, pidió ayuda para Kianna Underwood años antes de su muerte

Además, en noviembre de 2023, la actriz Angelique Bates, excompañera de Kianna en el programa All That, compartió un video en su cuenta de Instagram advirtiendo sobre las difíciles condiciones que atravesaba la exestrella infantil de Nickelodeon.

“¿Por qué Kianna Underwood de All That está SIN HOGAR y NINGUNO de nosotros hemos hablado o intentado ayudarla? Uno de los nuestros necesita ayuda", escribió Bates junto al clip.

La actriz comentó que Kianna Underwood no tenía hogar en la ciudad de Nueva York y que necesitaba atención urgente. Además, invitó al público a no ser selectivo con la ayuda y tenderle la mano a quien lo requiera.

¿Quién era Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon que fue atropellada?

Kianna Underwood fue una actriz estadounidense nacida en Nueva York el 28 de noviembre de 1992. La joven de 33 años era recordada por su participación en programas infantiles de Nickelodeon como All That (1994–2005) y Little Bill (1999–2004), donde dio voz a Fuchsia Glover.

Inició su carrera desde muy joven, convirtiéndose en un rostro entrañable para la audiencia de finales de los noventa y principios de los 2000. Además de televisión, trabajó en cine, teatro y doblaje.

Kianna Underwood interpretó a Tanessha Labelle en la película The 24 Hour Woman (1999).