La comunidad artística y los seguidores de la televisión infantil quedaron conmocionados luego de que se diera a conocer la muerte de Kianna Underwood.

La actriz formó parte de producciones de Nickelodeon en la década de los 90 y 2000. Kianna falleció el 16 de enero en Brooklyn, Nueva York, en circunstancias lamentables, mismas que rápidamente se difundieron en medios internacionales y redes sociales. En La Razón te contamos del caso que impactó al mundo.

¿Cómo murió Kianna Underwood, exestrella de Nickelodeon?

De acuerdo con los reportes policiales, Kianna Underwood murió el 16 de enero en Brooklyn, Nueva York. La exestrella infantil de Nickelodeon fue atropellada en la intersección de Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard, en el barrio de Brownsville, durante la noche.

La actriz estaba cruzando la calle cuando una camioneta SUV negra la impactó. Segundos después, un sedán gris también la arrolló y la arrastró algunas calles, por lo que Kianna Underwood sufrió traumatismos severos en la cabeza y el torso.

Ambos vehículos huyeron del lugar sin prestarle ayuda a la actriz conocida por su participación en All That, por lo que el caso se investiga como un accidente de tránsito con fuga, de acuerdo con información de medios como TMZ. Los paramédicos confirmaron que la mujer de 33 años falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

El cuerpo de Kianna Underwood fue hallado en la mañana siguiente, frente a una lavandería. La actriz no portaba identificaciones que permitieran conocer quién era. Además, vecinos de la zona comentaron a los medios que la joven era adicta al crack y que, en busca de dinero, solía trabajar como sexoservidora.

Además, vivía en situación de calle, algo que habpia sido advertido en noviembre de 2023 por la actriz Angelique Bates.

La noticia fue difundida inicialmente por TMZ, además, a través de redes sociales, el padre de Kianna Underwood confirmó la muerte de la actriz.

¿Quién era Kianna Underwood, actriz infantil de Nickelodeon que murió?

Kianna Underwood fue una actriz estadounidense que nació en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de noviembre de 1992. La joven de 33 años era recordada por su participación en programas infantiles de Nickelodeon como All That (1994–2005) y Little Bill (1999–2004), donde fue la voz de Fuchsia Glover.

Inició su carrera desde muy joven y rápidamente se convirtió en un rostro entrañable para la audiencia de finales de los noventa y principios de los 2000. Además de televisión, trabajó en cine, teatro y doblaje.

Kianna Underwood también interpretó a Tanessha Labelle en la película The 24 Hour Woman (1999).