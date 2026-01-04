La sudadera de Origin que usaba Maduro en su llegada a Nueva York: Precio y dónde comprarla

Este sábado el presidente de Venezuela, Nicolás maduro arribó en un avión militar a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en Estados Unidos acompañado por agentes federales.

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

En redes sociales y medios internacionales circulan videos y fotografías del momento en el que Nicolás Maduro desciende del avión militar Boeing 757 acompañado de agendes federales.

En dichos videos se puede observar que el presidente Venezolano, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo, vestía una sudadera color azul cielo, pants negro y sandalias con calcetas.

Llegada de Nicolás Maduro a Nueva York ı Foto: Especial

¿Dónde comprar la sudadera Origin que usaba Nicolás Maduro?

La marca Origin publicó por medio de sus redes sociales que la sudadera que portaba Maduro en las fotografías que fueron tomadas de su traslado en Estados Unidos está disponible en preventa.

Al ingresar en su página web oficial, la marca tiene como primer prenda de la sección “Equipo de entrenamiento hecho en Estados Unidos” la sudadera color azul claro con capucha que trae Maduro en las fotografías y videos.

La sudadera azul que utilizaba maduro cuando fue trasladado a Nueva York es una Origin RTX BRRR Cooling training hoodie, que está disponible en 8 colores más.

Costo de la sudadera Origin de Nicolás Maduro ı Foto: Captura de pantalla

Esta sudadera color “azul patriota” tiene un costo de 79 dólares, y de acuerdo con la marca, el envío tiene un plazo de 6 a 8 semanas, y comenzará a ser enviada a partir de febrero.

En los comentarios de la publicación de la marca las personas comenzaron a pedir que le dieran un amento a la persona encargada de marketing, e incluso publicaron algunos memes.

Costo de la sudadera Origin de Nicolás Maduro ı Foto: Captura de pantalla

Uno de los comentarios más destacados es el de un usuario que pregunta a la marca si cuentan con una chamarra en especial, acompañada de una fotografía de Osama bin Laden.

Comentario de la publicación de Origion sobre la sudadera de Nicolás Maduro ı Foto: Captura de pantalla

Mientras que en otros comentarios publican memes sobre el conjunto Nike que utilizaba Nicolás Maduro cuanto fue capturado por Estados Unidos tras un bombardeo efectuado en Venezuela.

Conjunto Nike de Nicolás Maduro ı Foto: Redes Sociales

Los atuendos que vestía Nicolás Maduro durante su detención y traslado a Estados Unidos se suma a otros de personas famosas detenidas que también han sido muy buscados por los usuarios en internet.

Welcome to America. Unfortunately, our “Patriot Blue” RTX shirt won’t be shipping 'till spring. But they are available for Pre-order! https://t.co/6uSplteHM5 pic.twitter.com/ELvhFTDQ6d — ORIGIN (@ORIGINBJJ) January 4, 2026

