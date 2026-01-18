El universo de Resident Evil sigue generando emoción entre los fans de los videojuegos, sobre todo tras el lanzamiento de los exitosos remakes de las entregas clásicas.

En medio de la celebración por el 30 aniversario de la saga, surgieron rumores sobre un posible remake de Resident Evil 5. Aquí te contamos lo que se sabe de este lanzamiento.

Resident Evil 5, ¿habrá remake del videojuego? Esto se sabe

A poco tiempo del 30 aniversario de la saga Resident Evil, han surgido rumores que indican que se está preparando el remake de Resident Evil 5.

La especulación comenzó cuando Eva La Dare, la actriz de voz que interpretó a Sheva Alomar en el juego de 2009, compartió un mensaje en sus redes sociales que fue generó intriga entre los amantes de los videojuegos: “Cuando sabes algo, pero no puedes compartirlo con el mundo… todavía”.

“Hay varias cosas preparadas para marzo”, añadió la intérprete.

Lo que más llamó la atención es que la publicación estuvo acompañada de etiquetas como #residentevil30thanniversary, de modo que este post fue interpretado por muchos como una pista de un anuncio relacionado con Resident Evil 5.

No obstante, el entusiasmo de la gente se apagó rápidamente cuando el famoso filtrador Dusk Golem, conocido por su precisión en temas de la franquicia, aclaró que “NO hay un remake de Resident Evil 5 que vaya a anunciarse este año”.

En su lugar, reiteró que el próximo proyecto de Capcom será el esperado remake de Resident Evil Code Veronica, mismo que está previsto para más adelante, en 2026, según contó.

En los últimos años Capcom ha apostado por revitalizar entregas icónicas como Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4, por lo que el remake de Resident Evil 5 no es una idea descabellada. Sin embargo, por el momento no hay un anuncio oficial.

Aun así, el interés por Resident Evil 5 no es menor. Se trata de la segunda entrega más vendida de la saga, lo que hace pensar que tarde o temprano Capcom podría darle un tratamiento similar.

Mientras tanto, los fans esperan con ansias cualquier noticia o pista para mantener viva la esperanza de este lanzamiento.

¿Cuándo fue el lanzamiento original de Resident Evil 5?

Resident Evil 5 fue lanzada el 5 de marzo de 2009 en Japón y 13 de marzo en Occidente. Inicialmente se habilitó para consolas como PlayStation 3 y Xbox 360; posteriormente llegó a PC.

El videojuego está ambientado en África e introdujo a Sheva Alomar como compañera de Chris Redfield. Aunque en su momento generó debate por tener un tono más orientado a la acción, pronto se convirtió en uno de los títulos más vendidos de la famosa franquicia.