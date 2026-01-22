El mundo del espectáculo mexicano se viste de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de la mamá de Eduardo Capetillo, reconocido actor y cantante.

El famoso de 55 años, quien ha sido una figura emblemática en la televisión y la música desde la década de los 90 con participaciones en producciones como Marimar, estaría enfrentando un duro momento. Sus fans han expresado sus condolencias en redes sociales.

Muere la mamá de Eduardo Capetillo, reportan

Esta tarde de jueves se dio a conocer que la mamá de Eduardo Capetillo, la señora María del Carmen Vázquez Alcaide, falleció. Se sabe que ella era de origen español, pues su forma de hablar remontaba a la región de Andalucía, España.

El periodista deportivo Heriberto Murrieta, colaborador de ESPN, dio a conocer la noticia por medio de una publicación en la red social X, antes Twitter.

En su mensaje, el comunicador se refirió a ella como Mari Carmen Vázquez y expresó el dolor por la pérdida de su amiga. Además, resaltó su cercanía.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre la muerte de la madre del actor Eduardo Capetillo. En redes sociales usuarios y fans de Biby Gaytán recordaron a la señora por su participación en varios videos de cocina publicados en el canal de YouTube de la actriz.

Además, el 24 de mayo del 2025, la señora María del Carmen Vázquez Alcaide, cariñosamente llamada Yeya por la familia Capetillo, fue fotografiada junto a Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, durante su boda religiosa realizada en una hacienda del estado de Hidalgo, México.

¿Conoces a los otros hermanos famosos de Eduardo Capetillo?

Eduardo Capetillo proviene de una familia muy unida. Sus hermanos también han estado vinculados al medio artístico. Uno de ellos es Guillermo Capetillo, actor y cantante, conocido por su participación en telenovelas como Cuna de lobos y María la del Barrio.

Además, Manuel Capetillo Jr., se dedicó a la actuación y a la tauromaquia, siguiendo la tradición familiar. El esposo de Biby Gaytán tiene otros hermanos, pero mantienen una vida tranquila y alejada de los reflectores.