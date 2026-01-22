La nostalgia de los chavorrucos por el regreso de los protagonistas de Otro Rollo parecía materializarse con la gira Enrollados. Este proyecto buscaba reunir a Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Gaby Platas, Roxana Castellanos y Lalo España en un espectáculo en vivo.

Sin embargo, el reencuentro lleno de recuerdos terminó en polémica y acusaciones que derivaron en la cancelación definitiva de la gira. Te contamos lo que pasó.

¿Qué pasó entre Adal Ramones y sus excompañeros? Por esto no habrá gira Enrollados

De acuerdo con especulaciones de medios y redes sociales, la cancelación de la gira Enrollados se debió a conflictos personales y profesionales entre Adal Ramones y sus excompañeros.

La influencer @chamonic3, reconocida por difundir exclusivas del mundo del espectáculo, acusó a Adal Ramones de haber traicionado a sus antiguos compañeros de Otro Rollo. Según explicó, el conductor no pudo respetar las fechas acordadas porque se involucró en el proyecto LOL de Eugenio Derbez.

De acuerdo con la comunicadora, Ramones habría persuadido a sus colegas para que firmaran un contrato, pero él nunca lo hizo debido a que ya tenía otro compromiso laboral.

Agregó que las empresas responsables de la gira Enrollados ahora buscan demandar a los exintegrantes de Otro Rollo por incumplimiento de contrato y, además, se niegan a reembolsar el dinero de los boletos vendidos.

¿Qué dijo Adal Ramones?

Adal Ramones, por su parte, confirmó en redes sociales que la gira no se realizaría luego de que se pospusieran varias veces las fechas. Luego continuó lanzando indirectas que parecían ir dirigidas a Yordi Rosado y Gaby Platas.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva… Siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cristalizado en cada una de las ciudades de este tour. Sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico, no fue posible lograrlo”, escribió en su historia de Instagram.

¿Qué dijo el equipo de Enrollados?

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, Gaby Platas expuso las irregularidades presuntamente cometidas por las empresas responsables de la gira Enrollados, a pesar de que Adal Ramones les había asegurado que eran de plena confianza.

La actriz señaló que en diciembre manifestó su disposición para ajustar las fechas y reprogramarlas, pero nunca recibió respuesta por parte de los organizadores.

“Aunque públicamente se anunció que el 20 de enero se informarían nuevas fechas, estas fueron enviadas al elenco hasta la tarde del 19, señalando además que todos estábamos de acuerdo, lo cual no era cierto. Al día de hoy no existe comunicación oficial al público ni información sobre el reembolso de boletos”, reveló la comediante.

Mientras tanto, Yordi Rosado aseguró que solicitó asesoría de sus abogados para revisar los contratos, además, respaldó a sus compañeros de Enrollados.

“He pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible. Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación”, escribió en redes sociales.