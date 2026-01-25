Alex Honnold: Todos los monumentos y montañas que ha escalado

Alex Honnold es considerado uno de los escaladores más extraordinarios de la historia contemporánea. Su nombre es uno de los más sonados en esta disciplina gracias a sus ascensos en modalidad free solo, es decir, sin cuerdas ni arneses.

A lo largo de su carrera ha conquistado tanto montañas emblemáticas como monumentos urbanos, con lo que ha dejado huella en la cultura popular y en el mundo del deporte extremo. Tras su ascenso al Taipei 101 de este fin de semana que fue transmitido por Netflix, el público se ha interesado en la vida y trayectoria del estadounidense; te contamos cuáles han sido sus escaladas más notables.

Entre las hazañas más recordadas de Alex Honnold se encuentra la escalada del El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, en California, realizada en 2017. Este ascenso de 800 metros fue documentado en el premiado documental Free Solo.

Esta proeza implicó que el deportista fuera el primero en subir casi mil metros de granito sin protección, por lo que marcó un antes y un después en la historia de la escalada. En total, hizo 3 horas y 56 minutos.

En otra ocasión hizo historia al subir la misma pared (El Capitán) en un tiempo de 01:58:07, cronometraje con el que rompió el récord mundial de velocidad de esta montaña.

Alex Honnold también consiguió un reto monumental al completar en modalidad free solo un triple ascenso que incluyó el monte Watkins, la ruta The Nose en El Capitán y la cara noroeste del Half Dome, todo en un tiempo récord de 18 horas y 50 minutos.

Además, realizó el primer solo libre en la pared Moonlight Buttress, en el Parque Nacional de Zion, en Utah, el 1 de abril de 2008; además, subió las paredes Bushido y Hong Kong Phooey, en el mismo estado, entre el 9 y el 11 de marzo de 2008.

Alex Honnold se ha aventurado a escalar montañas de otros países, como el macizo Fitz Roy de la Patagonia, completado en cinco días, y los Alpes, demostrando que es un atleta que desafía los límites humanos.

Del mismo modo, viajó a Nuevo León, México, para realizar el primer solo libre o free solo en la ruta de gran pared de grado V El Sendero Luminoso (5.12d) en El Potrero Chico, en apenas tres horas.

El free solo al Taipei 101 de Alex Honnold

El primer ascenso en modalidad free solo al rascacielos Taipei 101 lo realizó Alex Honnold el 24 de enero de 2026. La escalada estaba programada para el día anterior, pero las condiciones climáticas obligaron al equipo del atleta a posponerla.

El reto que tuvo lugar en Taiwán fue transmitido totalmente en vivo por Netflix dentro del evento especial titulado Skyscraper LIVE.