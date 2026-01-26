Personajes y películas que hicieron famoso a Gabriel Garzón

La muerte de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio en México, ha sorprendido al entretenimiento infantil mexicano, pues el comediante y actor de doblaje marcó la infancia de decenas de personas a través de los años.

Si bien sus últimos meses los pasó con algunas complicaciones médicas, Gabriel Garzón trabajó durante años en diversos proyectos que marcaron vidas. Ahora te compartimos lo que se sabe respecto a su trayectoria.

Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigio ı Foto: Especial

Hace unas semanas, el histrión estaba hospitalizado y se buscaban donadores de sangre. “Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón. Para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, escribió en ese momento el actor Javier Herranz en su cuenta de Instagram.

Antes de esta crisis de salud, el actor de doblaje ya había tenido complicaciones de salud, pues en el año 2016 se dio a conocer que tuvo un accidente de Estados Unidos que derivó en la pérdida de su pierna izquierda.

Los trabajos que hicieron famoso a Gabriel Garzón

El actor y titiritero mexicano fue famoso principalmente por haber dado voz a Topo Gigio para el doblaje mexicano. Este fue su personaje más icónico y el que lo hizo ser más conocido, aunque en redes sociales no hay mucha más información al respecto.

A pesar de ello, el famoso también ha trabajado con otras estrellas del entretenimiento mexicano. Su primer trabajo fue en ‘Una Sonrisa con Cepillín’ y después trabajó con El Tío Gamboín, reconocido locutor y actor mexicano.

Trabajó en varios programas infantiles más con el paso del tiempo, desde Odisea Burbujas, El Club de Gaby, Súpervacaciones, entre otras. Formó parte de La Casa de la Risa, donde actuaba sin sus títeres.