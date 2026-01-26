Sheinbaum quiere más conciertos de BTS en México; escribe carta a Primer Ministro de Corea

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al Primer Ministro de Corea, Kim Min-seok, para solicitarle que el grupo BTS ofrezca más fechas de conciertos en México.

Este lunes en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum aseguró que busca que los jóvenes mexicanos tengan acceso al grupo que es muy popular en el mundo.

“Este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos, van a ser en mayo los conciertos, y quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Entonces hablé con el responsable de Ocesa, que es quien organiza con Alejando Soberón, le pregunté qué posibilidad había de más conciertos porque el fin de semana estuvo el tema, lo de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante, director de Profeco, y me dijo bueno es que no se puede, solamente hay 3 fechas no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo”.

▶ #Vídeo | Sheinbaum pide a Corea que BTS ofrezca más conciertos en México ante la alta demanda



Derivado de la elevada cantidad de fans del grupo coreano que quedaron sin posibilidad de adquirir un boleto para asistir a los tres eventos musicales que ofrecerán en mayo, la… pic.twitter.com/t44QWgdsHG — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 26, 2026

“Entonces le escribí una carta al Primer Ministro de Corea pidiéndole que venga más veces, todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya les contaré cuál es la respuesta del Primer Ministro de Corea, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al Primer Ministro de Corea”, agregó la Presidenta dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

