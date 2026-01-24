La fiebre por BTS volvió a demostrar su fuerza en México. Apenas se abrió la preventa de boletos para los esperados conciertos del grupo surcoreano, las entradas se agotaron en cuestión de minutos.

Ticketmaster informó que más de 1 millón de fans participaron en las filas virtuales para las tres fechas del BTS WORLD TOUR ARIRANG. Este es sin duda un momento histórico para la banda y para sus fans, sin embargo, también ha quedado un sabor amargo entre las seguidoras mexicanas, quienes denuncian malos manejos y abusos por parte de la boletera.

El escándalo relacionado con las presuntas malas prácticas de la empresa ha llegado a oídos del ARMY asiático, por lo que miles de usuarios esperan que la situación se conocida por el equipo de trabajo de BTS y abran más fechas para México. Por ello, hay mucha especulación sobre los próximos conciertos de la agrupación. Esto se sabe.

BTS logra sold out en minutos; ¿habrá más fechas para México?

Una venta en tiempo récord a la par de quejas sobre la plataforma de compra

La preventa y venta de los boletos de BTS en México comenzó con gran expectativa. El viernes 23 de enero quienes obtuvieron la ARMY Membership pudieron comprar sus entradas antes y este sábado se vendieron los últimos boletos.

Ticketmaster declaró en sus redes sociales que en menos de media hora, ya no quedaban entradas disponibles. X, Facebook, TikTok y hasta YouTube se llenaron de mensajes de frustración y enojo, las fans de la agrupación aseguraron haber enfrentado largas filas virtuales, errores en la plataforma y precios elevados que superaban lo esperado.

Además, el ARMY denuncia que los revendedores tienen contactos dentro de Ticketmaster, de modo que pudieron comprar los boletos sin problema, a diferencia de ellas, que tuvieron varios obstáculos.

EL ARMY anuncia denuncias contra Ticketmaster

Las quejas contra Ticketmaster no se hicieron esperar. Entre los señalamientos más recurrentes están la existencia de supuestos “boletos fantasma”, cargos adicionales injustificados y la reventa inmediata en plataformas secundarias a precios exorbitantes.

Las fans mexicanas han comenzado a organizarse en redes sociales para exigir explicaciones y mejores prácticas en futuros eventos. Del mismo modo, circulan propuestas sobre una denuncia colectiva contra la boletera para pedir transparencia.

Lo llamativo es que la polémica no quedó en México. Seguidoras de BTS de otros países, especialmente de Asia, han mostrado solidaridad y se mantienen al tanto de la situación. Las mexicanas esperan que la situación llegue a oídos del equipo de la banda de KPop y se abran nuevas fechas para el Estadio GNP Seguros.

¿Habrá más fechas de BTS para México?

Hasta el momento, la productora no ha confirmado nuevas fechas de BTS en territorio mexicano. Sin embargo, la presión de los fans y el éxito del sold out en minutos hacen pensar que podría abrirse la posibilidad de agregar más conciertos.

literalmente si hay algo que BTS nos ha enseñado es a alzar la voz ante la injusticia. lo ultimo que van a recibir de nosotrxs es SILENCIO



