El paso a paso para INGRESAR tu código ARMY Membership en Ticketmaster para la PREVENTA de BTS

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en México se encuentra a la vuelta de la esquina. Sin embargo, asegurar tus entradas podrá ser una odisea.

Para acceder a la fila virtual de Ticketmaster es indispensable contar con la ARMY Membership y saber cómo ingresar correctamente el código asociado.

OCESA y Ticketmaster han compartido lineamientos específicos para evitar errores que podrían dejarte fuera de la preventa. Por eso, en La Razón de México te contamos paso a paso cómo puedes conseguir tus boletos.

Paso 1: Verifica tu membresía

El primer requisito para poder comprar tus boletos para ver a BTS en México es ser titular de una ARMY Membership vigente y registrada previamente en la plataforma de Weverse. Sólo quienes cumplan con este criterio podrán acceder a la fila virtual de Ticketmaster.

Paso 2: Localiza tu código ARMY Membership

Cada ARMY Membership cuenta con un número único de nueve dígitos, que siempre comienza con las letras “BA”. Este código es el que desbloquea el acceso a la preventa y debe ingresarse tal cual aparece en tu perfil de Weverse.

En la aplicación Weverse, dentro de la sección “Más”, podrás visualizar tu nombre de perfil y justo debajo aparecerá la opción “Mi membresía”. Al seleccionarla, se mostrará de manera automática tu tarjeta digital de membresía.

Paso 3: Revisa tu correo electrónico

El Weverse ID (correo electrónico vinculado a tu membresía) debe coincidir exactamente con el correo registrado en tu cuenta de Ticketmaster. Si los correos no son iguales, el sistema no permitirá el acceso. Por ello, se recomienda actualizar la información o crear una nueva cuenta en Ticketmaster antes de la fecha de preventa, que es este viernes.

Paso 4: Ingresa a la fila virtual de Ticketmaster

El día de la preventa, accede a Ticketmaster e introduce tu código de membresía en el campo correspondiente. Si el código es válido y tu correo coincide, podrás entrar a la fila virtual. Recuerda que el acceso no garantiza boletos, pero sí la oportunidad de participar en la preventa.

Paso 5: Ten listo tu método de pago

Una vez dentro de la plataforma de Ticketmaster, los boletos pueden agotarse en minutos. Por lo que es fundamental tener preparado tu método de pago y conocer previamente las zonas del Estadio GNP Seguros para elegir con rapidez tus asientos para el concierto de BTS en México.

Te recomendamos ingresar a la plataforma unos minutos antes de la hora indicada. Evita compartir tu código, ya que es personal e intransferible. Además, revisa tu conexión a Internet para evitar interrupciones durante el proceso de compra.