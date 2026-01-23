Fans de BTS celebran haber conseguido boletos, pero piden que se abran más fechas

La venta de boletos para el esperado concierto de BTS en México desató una auténtica euforia entre sus seguidores.

Tras protestas del ARMY contra Ocesa y Ticketmaster, horas de espera en la fila virtual, el colapso del sitio de compra, entre otras cosas, miles de fanáticos lograron asegurar su entrada para el BTS World Tour Mexico City 2026, convirtiendo el evento en tendencia nacional en redes como X y TikTok.

Sin embargo, la alegría por haber conseguido boletos para ver a sus ídolos también vino acompañada de un gesto de solidaridad. Las fans piden al equipo de trabajo de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook que se abran, al menos, dos fechas más en el país.

Además, se están organizando para no comprarle a revendedores.

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de mayo. Aunque el recinto tiene una capacidad de hasta 65 mil personas, se agotaron rápidamente las entradas en la fase de preventa de este viernes.

Si bien Ticketmaster anunció la venta general para mañana sábado 24 de enero, las fans de la banda surcoreana no guardan esperanzas de conseguir boletos, pues, como es común, los revendedores acaparan las entradas.

Es por ello que, en redes sociales, especialmente en X, miles celebraron su logro al obtener un lugar en el recinto, pero también exigieron que se habiliten nuevas presentaciones para satisfacer la enorme demanda.

“Exigimos una cuarta y quinta fecha en México, por favor!! Somos de los países que más escucha a la banda y seguro agotamos las dos nuevas fechas”, escribió una usuaria en la plataforma. “¡ESTAMOS DENTRO DEL #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY! pero abran más fechas para las demás”, expresó otro fan.

SI SE PUDO HERMANAS, VOY A VER A BTS 😭😭😭😭😭 #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY 💘💘💘💘💘💘 pic.twitter.com/EPwEJoakyB — alexa (@sparksflytv) January 23, 2026

Tendencias en X sobre BTS

Debido al caos que se vivió hoy durante la preventa para conseguir boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, en X, antes Twitter, resaltan varias tendencias que reflejan las dos caras del fandom ARMY.

Primero, quienes lograron comprar su entrada usan frases como VOY A IR A VER A BTS, LO LOGRAMOS, LO LOGRÉ y VOY A VER A BTS, pues comparten su emoción.

Sin embargo, quienes no pudieron conseguir boletos para ver a BTS usan ME VOY A MATAR y ARMYNoCompraReventa. Las fans de la banda de KPop se están organizando para no comprar a los revendedores, quienes suelen acaparar las entradas de cualquier artista.