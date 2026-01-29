TikTok Awards 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación EN VIVO?

Los TikTok Awards México 2026 por fin llegaron. Este jueves 29 de enero se premiará a los creadores de contenido más influyentes de la plataforma.

Los presentadores de esta edición serán Ceci de la Cueva, Farid Dieck y El Malilla. Mientras tanto, en la alfombra roja, estarán conduciendo Las Damitas Histeria, Vero Monti y Bárbara Malacara, además de Fer Carnal.

Y como la música será uno de los grandes atractivos de la noche, diversos artistas de la escena latina se presentarán en vivo. Entre los confirmados se encuentran Julieta Venegas, El Bogueto y Yeri Mua.

Si deseas conocer dónde y a qué hora ver completamente en vivo y gratis los TikTok Awards México 2026, en La Razón de México te contamos. No te puedes perder esta ceremonia, que promete ser una noche llena de sorpresas, música y humor.

TikTok Awards México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación EN VIVO?

La transmisión de los TikTok Awards México 2026 arrancará a las 7:00 pm (hora del centro de México) con la tradicional TikTok Carpet, donde desfilarán las y los creadores nominados y las celebridades invitadas.

Posteriormente, a las 8:00 pm (hora del centro de México), dará inicio la gala oficial, donde se premiará a los ganadores. El evento podrá seguirse en vivo a través de la cuenta oficial @tiktoklatam dentro de la aplicación TikTok. La grabación estará disponible durante 24 horas para quienes no puedan verlo en tiempo real.

Lista completa de las y los creadores de contenido nominados a los TikTok Awards México 2026

La ceremonia incluye diversas categorías para destacar la diversidad de contenidos que se puede encontrar en la plataforma de TikTok. Conoce la lista de las y los creadores nominados:

Revelación del Año

@soypulpoculto

@mamamecanic

@paris.hurtado.oficial

@axelarmijo

@aazulraya

TikTok Inspira

@bastiandelfin

@valeriavillalobosvc

@soyelarturito

@alecastellanos2

@brandonbryler

Aprende en TikTok

@ingesaurio

@elingedamian

@morisdieck

@isa_marcial

@aleidaargueta

Master del Entretenimiento

@andresnavytiktok

@aycarloscamacho

@aranna_geek

@plano_cinema

@cinedev

MVP del Deporte

@delbosquef1

@benjaannun

@gerynnasotelo

@gusbol_

@charlie_carrillo_

Canción del Año

“WEEKND”, de @grupobohemio

“Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby

“La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele

“Gatito”, de @elmalibaby

“La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep

Artista del Año

@elboguetobrrr

@itslatinmafia

@alan.arrieeta

@carlamorrison

@elenarose

TikTok del Año

@gabogabb

@nenamounstro

@brauliorodrg

@cainguzman

@pongamoslo_a_prueba

Creador del Año

@biojairzinho

@daniela.emmanuel

@leal_stephany

@soyaldooo

@joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

@natalydayana_

@kiba.066

@insano_h1mx

@soygabrielbeato

@srpulsera2.0

Creador TikTok LIVE Música del Año

@angy_ofc

@fatimajaime_oficial

@judaoficialmx

@yosoytoniu

@takyag_

Change Makers