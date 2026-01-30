Así lucía Pedro Torres de joven | FOTOS

La muerte de Pedro Torres ha puesto de luto al mundo del espectáculo, pues el productor participó en decenas de proyectos y marcó la trayectoria laboral de diversas estrellas de la televisión mexicana.

Anteriormente, Pedro Torres fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa incurable. El hombre de 72 años de edad había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca progresivamente las neuronas motoras.

Conoce a los hijos de Pedro Torres ı Foto: IG Pedro Torres

Así lucía Pedro Torres de joven

El también director que dejó huella en la televisión mexicana estuvo años detrás de la pantalla. En los años 80’s, el hombre dio de qué hablar por su relación con Lucía Méndez, con quien estuvo casado.

Ambos se conocieron cuando Méndez era protagonista de la telenovela Amor de nadie, al poco tiempo de haber terminado su romance con Luis Miguel. En el programa Todo para la mujer, la cantante contó que trabajaron juntos en el videoclip de la canción “Yo no sé quererte más” y que a ella ya le gustaba el productor.

Pedro Torres y Lucía Méndez ı Foto: IG lm_una_estrella_por_siempre

Fue ella quien lo invitó a que se conocieran fuera de lo profesional. “Agarramos la jarra y claro, sucedió el delicioso”, dijo ella, quien agregó que a los meses tuvieron a su hijo y decidieron casarse. Contrajeron nupcias en 1988 y se divorciaron dos años después.

En aquel entonces, el productor lucía barba y cabello, aunque era evidente que lo perdería en los siguientes años. En redes sociales hay diversas fotos que lo muestras durante su romance con Lucía Méndez y junto a su único hijo en común.