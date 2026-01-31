‘Josephine’ de Channing Tatum arrasa en el Festival de Cine de Sundance 2026

El potente drama familiar de Beth de Araújo, Josephine, sobre una niña de 8 años que presencia una agresión sexual, ganó los primeros premios en el Festival de Cine de Sundance 2026. Los jurados anunciaron a los ganadores el viernes en Park City, Utah.

Josephine, protagonizada por Channing Tatum y Gemma Chan como los padres de la chica, se convirtió en uno de los primeros éxitos consensuados del festival a pesar de su tema difícil, basado en la propia experiencia de la cineasta a esa edad. La joven es interpretada por la recién famosa Mason Reeves, a quien de Araújo descubrió en un mercado de agricultores de San Francisco. La película ganó tanto el gran premio del jurado dramático estadounidense como el premio del público del festival, pero aún no tiene distribución.

De Araújo se secó las lágrimas al recibir el premio y pronunció un emotivo discurso sobre la cultura de la violación y las supervivientes.

“Es muy difícil hablar de violación. Incluso solo decir la palabra incomoda a la gente. Pero por eso solo queda más vergüenza y silencio para los supervivientes”, dijo De Araújo. “Para honrar a los supervivientes, debemos intentar entender a las personas que violan en un intento de evitar que vuelva a ocurrir. Tenemos los recursos, solo que no le damos prioridad”.

Los cineastas Janicza Bravo, Nisha Ganatra y Azazel Jacobs formaron parte del jurado de la Competición Dramática de EU. Destacaron la “profundidad y matices de la narrativa” de la película y su “delicada y elegante ejecución de un tema desafiante”. Otros títulos en la competición dramática estadounidense incluyeron Ha-chan, Shake Your Booty! de Josef Kubota Wladyka, que recibió un premio especial a la dirección.

El gran premio del jurado al mejor documental estadounidense fue otorgado a Nuisance Bear, sobre un oso polar navegando por un mundo humano.

“Nos llevó 10 años hacer esta película”, dijo Gabriela Osio Vanden, codirectora de Nuisance Bear, quien se mostró visiblemente emocionada al aceptar el premio. “Todos tenemos una historia que contar, incluidos los animales”.

Sostener una montaña, sobre una madre e hija en las remotas tierras altas de Montenegro defendiendo su tierra para que no se convirtiera en un campo de entrenamiento militar de la OTAN, se llevó el premio internacional al documental. Vergüenza y dinero, sobre una familia kosovar que tiene que mudarse de un pueblo a la capital, ganó el premio al cine del mundo narrativo.

La peculiar película escocesa de Louis Paxton The Incomer, sobre un par de hermanos en una isla remota cuyas vidas se ven trastocadas cuando un torpe funcionario gubernamental (Domhnall Gleeson) llega para intentar desalojarlos, ganó el premio al innovador en la sección NEXT del festival.

Otras películas que ganaron premios del público incluyeron documentales American Pachuco: The Legend of Luis Valdez, sobre el pionero dramaturgo y guionista, y One in a Million, que narraba el viaje de una familia desde Siria hasta Alemania y de vuelta a lo largo de 10 años.

El director de American Pachuco, David Alvarado, dijo que Valdez asistió al primer Sundance en 1981, cuando aún se llamaba Festival de Cine y Vídeo de EU., con la película Zoot Suit. Que un documental sobre él se proyectara en el último Sundance en Park City es un momento de cierre del círculo.

“Demuestra el compromiso total con la historia latina que Sundance siempre ha defendido”, dijo Alvarado.

El festival anteriormente otorgó el Premio Alfred P. Sloan al Largometraje, que celebra películas destacadas que representan la ciencia o la tecnología, a “In the Blink of an Eye” de Andrew Stanton.

Películas de alto perfil en Sundance como The Invite de Olivia Wilde, la de terror queer Leviticus y la película de Charli xcx The Moment no se estrenaron en competición y no fueron elegibles para premios del jurado ni del público.

Los premios de Sundance a veces pueden ser la primera parada para los futuros nominados y ganadores del Oscar, algo que ocurrió especialmente con CODA y Summer of Soul. Los documentales, más que las películas narrativas, tienen un mejor historial de llegar a la etapa de los Oscar. Tres de los ganadores del premio especial del año pasado están nominados a mejor documental este año: El vecino perfecto, Cortando entre las rocas y El señor nadie contra Putin, y los otros dos estuvieron entre los favoritos del festival, Ven a verme a la buena luz y La solución de Alabama.

El gran premio del jurado dramático estadounidense del año pasado fue para la sátira bélica Atropia, mientras que el premio del público fue para la comedia negra Twinless, con Dylan O’Brien.

El Festival de Cine de Sundance se extiende hasta el domingo.