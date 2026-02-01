El actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena falleció el sábado 31 de enero, cubriendo de luto a la industria del cine, el teatro y la televisión.
Colegas y fans de todas las edades lo recuerdan por personajes emblemáticos como Ojo Medio en la cinta Apocalypto, de Mel Gibson, y por Carmelo en Salvando al Soldado Pérez.
El histrión de 55 años también destacó en la popular serie 40 y 20, donde interpretó a Macedonio, el político y galán de Toña (Michelle Rodríguez) que luego les hace la vida imposible a los protagonistas. Te mostramos cómo fue la participación especial del famoso en este programa.
¿De qué murió Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y Narcos?
¿De qué trata la serie 40 y 20?
40 y 20 es una comedia mexicana producida por Gustavo Loza para Televisa que narra la vida de Paco, un hombre de 40 años inmaduro y mujeriego que comparte departamento con su hijo Fran, de 20 años, quien es el más responsable y centrado.
La primera temporada se estrenó en abril de 2016. La trama se desarrolla entre enredos amorosos, situaciones familiares y la convivencia con Toña, la simpática empleada doméstica, y Rocío, la exesposa de Paco.
Los contrastes generacionales y las relaciones caóticas que enfrentan los personajes crean un ambiente cargado de humor que ha sido del agrado de mucha gente.
Los actores principales de 40 y 20 son Jorge Van Rankin (Paco), Mauricio Garza (Fran), Michelle Rodríguez (Toña) y Mónica Huarte (Rocío). También han participado invitados como Gerardo Taracena (Macedonio), Natasha Dupeyrón (Laura) y Raúl Araiza (Pedro), entre otros.
Así fue cuando Gerardo Taracena salió como Macedonio en 40 y 20
En 40 y 20, Gerardo Taracena interpretó a Macedonio, un político que forma parte del partido Mulata. Este personaje busca conquistar el corazón de Toña (interpretada por Michelle Rodríguez), pero ella sólo acepta ser su primera dama para darle celos a Brayan Danielle.
Finalmente, la protagonista deja a Mace, pero éste les hace la vida de cuadritos, pues, en venganza, corta la luz y el agua del edificio en el que viven Paco y compañía.
Los episodios en los que aparece Gerardo Taracena como Macedonio se estrenaron a finales de 2021 y son parte de la temporada 7. La serie puede verse en ViX.
Otras series en las que participó Gerardo Taracena:
- Narcos: México: Gerardo Taracena interpreta a Pablo Acosta Villarreal. La serie puede verse en Netflix.
- Diablero: Puedes encontrar esta producción sobre el mundo paranormal en Netflix.
- Cometierra: Interpreta a Raúl. Es la serie más reciente en la que actuó Gerardo Taracena, está disponible en Amazon Prime Video.