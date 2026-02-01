Así fue cuando Gerardo Taracena salió como Macedonio en 40 y 20

El actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena falleció el sábado 31 de enero, cubriendo de luto a la industria del cine, el teatro y la televisión.

Colegas y fans de todas las edades lo recuerdan por personajes emblemáticos como Ojo Medio en la cinta Apocalypto, de Mel Gibson, y por Carmelo en Salvando al Soldado Pérez.

El histrión de 55 años también destacó en la popular serie 40 y 20, donde interpretó a Macedonio, el político y galán de Toña (Michelle Rodríguez) que luego les hace la vida imposible a los protagonistas. Te mostramos cómo fue la participación especial del famoso en este programa.

¿De qué trata la serie 40 y 20?

40 y 20 es una comedia mexicana producida por Gustavo Loza para Televisa que narra la vida de Paco, un hombre de 40 años inmaduro y mujeriego que comparte departamento con su hijo Fran, de 20 años, quien es el más responsable y centrado.

La primera temporada se estrenó en abril de 2016. La trama se desarrolla entre enredos amorosos, situaciones familiares y la convivencia con Toña, la simpática empleada doméstica, y Rocío, la exesposa de Paco.

Los contrastes generacionales y las relaciones caóticas que enfrentan los personajes crean un ambiente cargado de humor que ha sido del agrado de mucha gente.

Los actores principales de 40 y 20 son Jorge Van Rankin (Paco), Mauricio Garza (Fran), Michelle Rodríguez (Toña) y Mónica Huarte (Rocío). También han participado invitados como Gerardo Taracena (Macedonio), Natasha Dupeyrón (Laura) y Raúl Araiza (Pedro), entre otros.

Así fue cuando Gerardo Taracena salió como Macedonio en 40 y 20

En 40 y 20, Gerardo Taracena interpretó a Macedonio, un político que forma parte del partido Mulata. Este personaje busca conquistar el corazón de Toña (interpretada por Michelle Rodríguez), pero ella sólo acepta ser su primera dama para darle celos a Brayan Danielle.

Finalmente, la protagonista deja a Mace, pero éste les hace la vida de cuadritos, pues, en venganza, corta la luz y el agua del edificio en el que viven Paco y compañía.

Los episodios en los que aparece Gerardo Taracena como Macedonio se estrenaron a finales de 2021 y son parte de la temporada 7. La serie puede verse en ViX.

Otras series en las que participó Gerardo Taracena: