¿De qué murió Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y Narcos?

Gerardo Taracena, uno de los intérpretes más versátiles del cine y la televisión mexicana, falleció el sábado 31 de enero. Tenía 55 años.

Su carrera abarcó producciones nacionales e internacionales, destacando en películas como Apocalypto (2006) de Mel Gibson o La leyenda del Zorro (2005), y en series como Narcos: México. Además, obtuvo un Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina en 2007 por su trabajo en El violín (2005).

Por su talento, con el que incursionó en el cine, teatro, danza y televisión, Gerardo Taracena dejó una huella profunda en la industria audiovisual.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) fue la primera institución en confirmar la muerte del histrión. A través de un comunicado publicado en redes sociales, lamentó la pérdida y envió condolencias a su familia, amigos y colegas.

La ANDA destacó su trayectoria como actor y bailarín, subrayando que su talento lo convirtió en uno de los intérpretes más sólidos del cine mexicano contemporáneo. Asimismo, organismos como la Filmoteca de la UNAM y el IMCINE se sumaron a las muestras de pesar, reconociendo la importancia de su legado en la cultura nacional.

Además, el actor Joaquín Cosío expresó con pesar en X, antes Twitter: “Te nos fuiste, querido amigo. Muy rápido y muy de repente. Todavía no era tiempo. Nos dejaste a todos queriéndote“.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026

¿De qué murió Gerardo Taracena, actor recordado por su participación en Apocalypto y Narcos?

Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente la causa de la muerte del actor. Gerardo Taracena mantenía un perfil reservado respecto a su vida personal y su estado de salud, por lo que no existen reportes públicos de que enfrentara alguna enfermedad grave en meses recientes.

Ni las autoridades ni su círculo cercano han compartido detalles sobre el motivo del fallecimiento del querido actor y bailarín.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena (1969–2026) fue un actor y bailarín mexicano. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se formó en artes escénicas.

Inició su carrera como bailarín en el grupo de danza contemporánea Integro, con el que realizó giras internacionales.

En el mundo del cine, Gerardo Taracena participó en películas emblemáticas como El violín (2005), por la cual obtuvo el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina en 2007. También destacó en El Infierno (2010).

Su talento destacó a nivel internacional, pues fue parte importante de Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, donde interpretó a uno de los guerreros mayas. Taracena también trabajó en producciones como Man on Fire (2004) y La leyenda del Zorro (2005).

En televisión, fue parte de Narcos: México y recientemente de Cometierra de Amazon Prime.