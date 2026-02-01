Más fuerte que la enfermedad, el amor, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Más fuerte que la enfermedad, el amor es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que decide esconderse de todos, ya que padece una enfermedad, hasta que el destino hace que se reencuentre con su ex pareja.

¿De qué trata Más fuerte que la enfermedad, el amor?

Más fuerte que la enfermedad, el amor sigue la historia de Teresa Zamora, una joven que decidió terminar su relación con su novio Emilio Mendoza para así esconder que padecía leucemia.

Más fuerte que la enfermedad, el amor ı Foto: Especial

Cinco años después, cuando él ya era director de un instituto oncológico, descubrió por accidente a su hija en común y así encontró a Teresa en estado crítico. Finalmente, la salvó con una terapia experimental y retomaron su relación.

¿Dónde ver Más fuerte que la enfermedad, el amor?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

La Promesa Milenaria: Luna Reyes, una mujer que para cumplir una promesa de hacía mil años, la Diosa Títere, utilizó una marioneta para recibir en su lugar los agravios de su amante reencarnado, Sebastián Navarro. Cuando la marioneta finalmente se fragmentó, Sebastián despertó ante una verdad devastadora y comenzó una búsqueda agónica de redención. En medio del caos, Luna encontró a su alma gemela, Damián Cortés, entrelazando sus destinos en un torbellino de emociones.

La era de los Titanes: Bruno Miranda apareció justo cuando la raza humana despertaba poderes titánicos para hacerles frente. Contra todo pronóstico, él activó la Torre de los Titanes Malditos y obtuvo el control sobre diez terroríficas bestias divinas. Así comenzó la leyenda de Bruno dominando este mundo colapsado.

Mi matrimonio relámpago con la CEO: Tras ser dejado por su novia, Mateo fue arrastrado a un matrimonio relámpago con una mujer llamada Valeria Soto. Su amuleto reveló que él era Miguel Ríos, el heredero perdido del Grupo Ríos. Al reintegrarse a su familia, enfrentó sus luchas internas y reveló su identidad como Zorro. En el banquete de Don Juan, descubrió la verdad sobre su pasado.