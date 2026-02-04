¿Quién es Gabriela Ortiz, la mexicana ganadora de tres Grammys?

Gabriela Ortiz es una de las compositoras mexicanas más reconocidas a nivel internacional y, recientemente, se convirtió en noticia al ganar tres Premios Grammy gracias a su álbum Yanga, interpretado por la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, con la participación del ensamble Tambuco.

Su obra está inspirada en el mítico Gaspar Yanga, libertador africano de la época virreinal.

Su éxito representa un orgullo para México y confirma su lugar como una de las voces más influyentes de la música contemporánea en el mundo. Si no sabes quién es esta talentosa mujer, te contamos su trayectoria.

Gabriela Ortiz gana tres Grammys este 2026 por su álbum Yanga

Este 1 de febrero la mexicana Gabriela Ortiz recibió tres Premios Grammy por su álbum Yanga, grabado por la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, con la participación del ensamble Tambuco.

Ganó en las categorías: Mejor compendio clásico, Mejor interpretación coral y Mejor composición clásica contemporánea, por la obra “Dzonot”.

La obra está basada en Yanga, o Gaspar Yanga, un hombre africano que llegó a México tras ser esclavizado en la época virreinal y que, tiempo después, se rebeló al dominio español y creó una comunidad libre en Veracruz. Es considerado uno de los primeros libertadores de América.

Instituciones como la Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México felicitaron a través de redes sociales a Gabriela Ortiz.

“Felicitamos a la compositora mexicana Gabriela Ortiz (@GOrtizcomposer), galardonada con tres Premios Grammy por su álbum Yanga, grabado por la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, con la participación del ensamble Tambuco.

“Este reconocimiento internacional reafirma la relevancia y proyección de la música contemporánea mexicana en el ámbito global, así como su gran solidez artística”, señaló la Secretaría.

“¡Felicidades Gabriela Ortiz! La #ExpertaUNAM ganó tres premios Grammy 2026 en música clásica contemporánea. #OrgulloUNAM ¡#GOYA!“, escribió la UNAM.

¿Quién es Gabriela Ortiz, la mexicana ganadora de tres Grammys?

Gabriela Ortiz es una reconocida compositora mexicana nacida en Ciudad de México en 1964, es considerada una de las figuras más destacadas de la música contemporánea. Es hija de músicos fundadores del grupo Los Folkloristas, por lo que creció rodeada de sonidos tradicionales que marcaron su sensibilidad artística.

Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música y posteriormente en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde perfeccionó su estilo. Su obra se caracteriza por la fusión de elementos clásicos con ritmos populares y latinoamericanos.

Gabriela Ortiz ha compuesto piezas para orquesta, música de cámara y ópera, colaborando con agrupaciones de prestigio internacional como la Filarmónica de Los Ángeles y el ensamble Tambuco.

Este 2026, la especialista en música ganó tres Premios Grammy por su álbum Yanga, dirigido por Gustavo Dudamel.