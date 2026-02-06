Abrazo de Erizos, ¿Dónde ver el drama chino?

El drama en formato vertical Abrazo de Erizos, es un drama chino en el que dos esposos que no se soportan viven diferentes situaciones que los hacen cambiar y encontrarse pese a sus diferencias.

¿De qué trata Abrazo de Erizos?

Abrazo de Erizos sigue la historia de Ezequiel y Sofía, una pareja sin amor pero con una mente similar. Durante la noche de bodas, ambos intentaron ponerse los cuernos en un bar, desatando una rivalidad.

Abrazo de Erizos ı Foto: Especial

Su matrimonio por conveniencia se volvió una batalla de orgullos, hasta que una confesión de amor añosa los hizo replantearse todo. El juego había terminado y la batalla por su corazón comenzaba.

¿Dónde ver Abrazo de Erizos?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Flickreels, una aplicación móvil. Puedes ver los primeros 13 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Facebook o Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Amor que Aboga por Ti: Luciano Suárez es un famoso abogado que defiende a su esposa Estrella Rojas, presidenta del Grupo Estelar, en un juicio contra la abogada Juliana Medina, excompañera de él. El Grupo se encuentra en un pleito legal, pues es acusado de robar diseños de joyas, sin embargo, esto es mentira. En pleno juicio, Luciano traiciona a Estrella y pierden el caso.

Brilla sobre mí: Sigue a Nie Xi Guang. Después de que ella pasara mucho tiempo profundamente enamorada de Zhuang Xu, quien no la correspondió. Es entonces que ella conoce a Lin YU Sen, un ex cirujano que ahora forma parte de la élite de la industria de la energía solar.