Rosalía recuerda cuando un ex la insultó tras un encuentro íntimo: ‘Nunca más volví’ | VIDEO

Rosalía se sinceró recientemente durante una entrevista para el podcast Special People Club de Soy una Pringada, donde hablaron sobre diversas creencias, cine, maquillaje y también de una de las peores experiencias que ha vivido la famosa cantante española con un hombre.

Y es que sabemos que actualmente Rosalía se encuentra soltera y asegura, en un celibato impuesto por ella misma, a pesar de que hace poco se le ha visto con la modelo francesa Loli Bahia en lo que muchos aseguran, es un nuevo romance.

Lo más decepcionante que le ha hecho un hombre a Rosalía

Durante su conversación en el podcast exclusivo de Podimo, la interprete de ‘Sauvignon Blanc’ compartió qué ha sido lo más decepcionante que un hombre le ha hecho en el pasado y ella decidió sincerarse.

“Tenía un novio que era un poco código Morse emocional. Llevábamos unos años, pero rompimos”, recordó la artista internacional, “la semana después de haber roto tuve una recaída entonces volvimos a vernos y estábamos en la situación (momento de intimidad)”, agregó la mujer sobre un reencuentro con el hombre cuya identidad no fue revelada.

Es entonces que una frase le hizo dejarlo por completo: “Va y me suelta, me dice ‘como he echado de menos a mi p*ta’. Cuando me dice eso me quedo fría [...] No pude ni reaccionar, me quedé muy chocada”, recordó.

Rosalía reveló lo más decepcionante que le hizo un hombre en el podcast Special People Club de Soy una Pringada.



"Me dijo 'cómo he hechado de menos a mi puta'. Me fui y nunca más volví". pic.twitter.com/hA6ZNZCpm5 — argentina crave (@florexplica) February 10, 2026

“En un momento dado cuando ya pude reaccionar me levanté, me fui y nunca más volví obviamente”, sentenció la cantante, quien de este modo dejó ver la molestia que vivió por las fuertes declaraciones de su ex pareja.

La artista añade que a la fecha es una falta de respeto que ella no ha olvidado: “Yo nunca se lo he perdonado eso, creo que al día de hoy estoy empezando a entrar en ese punto donde se lo podría perdonar”, señaló.

¿Cuál es el ex de Rosalía que la insultó?

Las redes sociales estallaron ante la declaración de Rosalía sobre lo peor que le ha hecho un ex novio y ya han comenzado a destacar los nombres de quién podría haber sido la pareja que le insultó.

En el historial de parejas de la española conocido por el público, solo dos noviazgos han sido de varios años, como ella indicaba en la narración, por lo que para la audiencia todo se ha reducido a sospechar de Rauw Alejandro o de C. Tangana.

Cabe mencionar que no se sabe la causa del fin de la relación entre ninguna de estas relaciones, aunque en redes sociales señalan más a C. Tangana, pues recuerdan que Rauw fue señalado por Rosalía cuando eran pareja como un hombre sensible.