¿Dónde ver Dawson’s Creek, serie protagonizada por James Van Der Beek?

La serie Dawson’s Creek sin duda marcó a toda una generación en los años noventa, y ahora se ha convertido en un clásico perfecto para un maratón. Además, la producción estrenada en enero de 1998 ha recobrado interés tras la reciente noticia del fallecimiento de James Van Der Beek, protagonista.

El actor estadounidense dio vida al querido Dawson Leery durante seis exitosas temporadas, por lo que se volvió uno de los rostros más conocidos de la época.

Si deseas revivir la historia de este grupo de amigos y recordar tu adolescencia, o quieres empezar a ver este clásico, te contamos dé qué trata, quiénes integran el elenco y dónde puedes ver todos los capítulos.

¿De qué trata Dawson’s Creek?

La serie Dawson’s Creek es un drama adolescente estadounidense que narra la vida de un grupo de amigos en la ciudad ficticia de Capeside, Massachusetts.

La historia comienza cuando los protagonistas aún están en la escuela secundaria y los acompaña hasta la universidad; durante este tiempo se muestran los cambios que hay entre sus relaciones, algunos conflictos familiares, sus aspiraciones y un mundo de autodescubrimiento.

El personaje central es Dawson Leery (interpretado por James Van Der Beek), un joven apasionado por el cine que sueña con convertirse en director, inspirado por Steven Spielberg. A su lado están Joey Potter, su mejor amiga de la infancia que empieza a sentir algo más por él; Pacey Witter, el amigo divertido y despreocupado que busca su lugar en el mundo; y Jen Lindley, una chica de Nueva York que llega a Capeside con un pasado problemático y que altera la dinámica del grupo.

Elenco y personajes de Dawson’s Creek

Conoce a las actrices y actores que dieron vida a los icónicos personajes de Dawson’s Creek:

James Van Der Beek como Dawson Leery

Katie Holmes como Joey Potter

Michelle Williams como Jen Lindley

Joshua Jackson como Pacey Witter

Mary-Margaret Humes como Gail Leery

John Wesley Shipp como Mitch Leery

Mary Beth Peil como Evelyn Grams Ryan

Nina Repeta como Bessie Potter

Kerr Smith como Jack McPhee

Busy Philipps como Audrey Liddell, durante las temporadas 5 y 6

¿Dónde ver Dawson’s Creek, serie protagonizada por James Van Der Beek?

La serie Dawson’s Creek, protagonizada por James Van Der Beek junto a Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, está disponible actualmente en Amazon Prime Video, donde puedes ver todas sus temporadas completas.

También la producción de 1998 se encuentra en el catálogo de Paramount+; esta plataforma resguarda gran parte de las producciones clásicas de la cadena estadounidense The WB.

Anteriormente se podía ver en Netflix, sin embargo, fue retirada del repertorio.