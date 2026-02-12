¿Qué dijo Jill Zarin sobre Bad Bunny que le provocó su despido?

La personalidad de televisión Jill Zarin fue despedida después de las declaraciones que dio sobre Bad Bunny y el espectáculo de Medio Tiempo que dio el puertorriqueño durante el Super Bowl este 2026.

Jill Zarin es conocida por su participación el el reality show Las verdaderas amas de casa de Nueva York (The Real Housewives of New York City), y a sus 62 años fue despedida del programa RHONY debido a la opinión que dio sobre Bad Bunny.

Los estudios Blink49 informaron que, debido a los comentarios públicos que había realizado Jill Zarin, tomaron la decisión de no seguir con su participación en The Golden Life, pues continúan “comprometidos con la producción de la serie de acuerdo con los estándares y valores de nuestra empresa.”

Jill Zarin es despedida de RHONY ı Foto: Especial

Además de esto, la empresa Zarin Fabric emitió un breve comunicado en el que expresaba que Jill Zarin no es propietaria ni ha estado asociada con ellos desde hace varios años, por lo que cualquier opinión emitida por la personalidad de televisión estadounidense fue a título personal y no refleja sus valores.

“Zarin Fabrics se opone firmemente al racismo, la discriminación y la retórica que busca excluir o menospreciar a las personas por su identidad, cultura u origen. Zarin Fabrics se basa en la creatividad, la colaboración y el respeto por las diversas comunidades que dan forma al arte, la cultura y la expresión.” se lee en el comunicado.

Declaración de Zarin fabrics ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué dijo Jill Zarin sobre Bad Bunny?

Luego de que se presentara el espectáculo de medio tiempo del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Tazón, Jill Zarin publicó un video en sus redes sociales en el que expresaba su opinión.

Jill Zarin calificó como el peor espectáculo de medio tiempo de la historia, y apuntó que se celebran 250 años en Estados Unidos, por lo que no consideró que fuera apropiado tener una presentación en español.

Final espectacular ondeando las banderas latinas en el Levi’s Stadium. ı Foto: AP, Reuters y Especial

Apuntó que no habla español, y que le hubiera gustado saber qué es lo que estaba diciendo Bad Bunny; además consideró que era una declaración política porque “literalmente no había ninguna persona blanca en todo el evento.”

Pese a que precisó que no estaba tomando partido ni de un lado ni del otro, también apuntó que “fue un asunto del ICE. Simplemente creo que la NFL se vendió, y es muy triste porque son 250 años; y sabes, vergüenza.”

Bad Bunny y Lady Gaga durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 ı Foto: AP

Sobre la participación de Lady Gaga, dijo que debido a que se hizo intervenciones estéticas no la reconoció, por lo que tuvo que buscar en Google cómo era ella antes, pues todos (haciendo referencia a las personas con las que vió el espectáculo) no pudieron saber quién era.

