La nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, ya está disponible en salas de cine de México. Sin embargo, a pocos días de su estreno, ya ha desatado debate y críticas.

Más que una adaptación fiel de la novela de Emily Brontë, la directora propone una interpretación contemporánea, donde lo erótico, lo trágico y lo estético parecen pesar más que la historia marcada por la pasión, la venganza, la diferencia de clases y la imposibilidad del amor.

El resultado de esta versión es una conclusión que conmueve pero que divide opiniones. Aquí te contamos el final explicado de Cumbres Borrascosas.

Cumbres Borrascosas: Final explicado de la película de Margot Robbie y Jacob Elordi

La película Cumbres Borrascosas muestra cómo la relación entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi) se ve atravesada por la desigualdad social, los resentimientos y las decisiones que los separan.

Cathy, atrapada entre el amor por Heathcliff y la estabilidad que le ofrece Edgar Linton, termina debilitada por la pérdida de su hijo y por la represión de sus sentimientos.

El clímax llega cuando Cathy agoniza, recordando con flashbacks su conexión con Heathcliff, mientras él cabalga desesperado para verla. Sin embargo, llega demasiado tarde, pues Catherine muere, y Heathcliff se derrumba llorando junto a ella, reflejando la intensidad de un amor imposible.

La película enfatiza que ambos eran “el oxígeno del otro”, pero las circunstancias los condenaron a la tragedia.

En el desenlace, también surgen recuerdos de la infancia de Cathy y Heathcliff, mostrando emotivas escenas. Entre ellas destaca el gesto en que él la toma del tobillo, un detalle aparentemente simple pero muy significativo para ellos, pues funciona como un símbolo de su conexión secreta y de un lenguaje propio que compartían desde pequeños.

Reparto Cumbres Borrascosas

La película Cumbres Borrascosas cuenta con un elenco de talla internacional que da vida a los personajes de la novela de Emily Brontë:

Margot Robbie como Catherine Earnshaw

Jacob Elordi como Heathcliff

Shazad Latif como Edgar Linton

Alison Oliver como Isabella Linton

Tráiler Cumbres Borrascosas

Si aún no has visto la película Cumbres Borrascosas, te compartimos el tráiler difundido por Warner Bros.

La cinta llegó oficialmente a todas las salas de cine de México este 12 de febrero de 2026. Esta versión está dirigida por la ganadora del Oscar Emerald Fennell, también creadora de Saltburn.