El reguetón mexicano sigue dando de qué hablar y esta vez fue El Malilla quien sorprendió a su público en el Palacio de los Deportes de cara al Día del Amor y la Amistad. Durante su concierto de este viernes, el cantante urbano invitó al escenario a una figura que ha ganado popularidad en los últimos meses, Esmeralda Camacho, violinista reconocida por haber trabajado junto a Christian Nodal.

Aunque a mucha gente pudiera parecerle algo descabellado, el intérprete de Valle de Chalco, Estado de México, fundió el violín y reguetón en una sola melodía, lo que sorprendió a los asistentes y a los millones de usuarios que pudieron revivir el momento a través de videos que fueron difundidos en redes sociales.

El Malilla sube al escenario a la violinista vinculada con Nodal; arman perreo sinfónico

La noche del 13 de febrero de 2026, El Malilla encendió el Domo de Cobre con su gira Tu Maliante Bebé Tour. En medio de la euforia, presentó a Esmeralda Camacho, conocida por trabajar con Christian Nodal, como invitada especial.

TE RECOMENDAMOS: Noche histórica El Malilla hace del Domo de Cobre un templo del reguetón

La violinista sorprendió al público al combinar su instrumento con coreografías propias del género urbano, con lo que demostró su capacidad para adaptarse a cualquier género musical.

El momento en el que El Malilla y la música de Esmeralda se fundieron, fue captado en múltiples videos que se viralizaron. La músico no sólo interpretó melodías con su violín, sino que también se unió al perreo en el escenario, generando un contraste entre lo clásico y lo urbano.

La aparición de Esmeralda Camacho reavivó en redes sociales las especulaciones sobre su relación profesional con Christian Nodal, ya que hasta hace poco formaba parte de su equipo musical. Incluso se difundieron varias teorías de los fans que indicarían que la joven y el esposo de Ángela Aguilar tendrían un romance, no obstante, nada de eso se ha confirmado.

¿Quién es la violinista de Nodal?

La famosa violinista de Christian Nodal se llama Esmeralda Camacho y es una violinista mexicana, originaria del estado de Jalisco. La joven ha acompañado al intérprete de Caborca, Sonora, en giras y presentaciones recientes.

Cuenta con formación en ensambles y proyectos orquestales, sin embargo, ha destacado por su capacidad de adaptarse a distintos géneros musicales, entre ellos el regional mexicano, la electrónica y, ahora, el reguetón.

Esmeralda ha colaborado en un par de ocasiones con el grupo Belanova, conocido por éxitos como “Rosa Pastel” y “Me Pregunto”.