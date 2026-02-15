Fan ‘ahorca’ a Bad Bunny en pleno concierto | VIDEO

Bad Bunny se presentó este fin de semana en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. El cantante llevó su gira Debí Tirar Más Fotos al sur de América Latina y su presentación dio mucho de qué hablar no solo por la aparición de Cazzu sobre el escenario, sino por un momento que se volvió viral.

Fan ahorca a Bad Bunny

Y es que los conciertos de Bad Bunny han estado llenos de momentos inolvidables. Ahora en Argentina, las redes sociales estallaron por un video grabado por una fanática del cantante que estuvo en primera fila para La Casita.

Fue por este motivo que en un momento del show, que la joven pudo tener cara a cara a su artista favorito y no contenta con ello, decidió hacer el momento más memorable al tomarlo del cuello mientras gritaba con emoción.

La Internauta, cuyo nombre en X es @dennisearamayo, publicó en su cuenta el video con la descripción: “MI MEJOR 14, BENITO TE AMO,,, SOY LA MUJER MÁS FELIZ DE ARGENTINA”, dijo.

En el video, podemos ver el video en el que el cantante boricua es tomado del cuello por una fan en medio de gritos. “Te amo”, le grita en la cara y el hasta se quita los lenes.

Es hasta dentro de un momento después que Bad Bunny finalmente da un paso hacia atrás. El momento generó opiniones divididas, entre quienes felicitaron a la joven y quienes creían que no era lo adecuado.

“Yo en lo personal quiero saber que pensaste en ese momento, si fue intensional o si disociaste directamente jajsjaja”.

“No sé qué decir JJAJAJAJJAAJAJJ estoy impactada”.

“Eso del cuello no se le hace a nadie, por más famoso que sea”.

“Le apretó el cuello y sabemos que a él le gustó“.

"En vez de tener celos te voy a preguntar que se sintió agarrarle el cuello“.