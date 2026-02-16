Lara Campos será Matilda en el musical producido por Alejandro Gou

El musical se presentará en el Centro Cultural Teatro 1.

La actriz y cantante Lara Campos se integrará al elenco de Matilda, el nuevo musical producido por Alejandro Gou, con una temporada especial de seis funciones en la capital del país.

La artista participará como invitada los días 15, 22, 27, 28 y 29 de marzo, así como el 3 de abril, en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, quien anteriormente estuvo al frente de Jesucristo Súper Estrella para la misma productora.

Lara Campos encabezará seis funciones de MATILDA en CDMX. ı Foto: GOU Producciones

Campos es considerada una intérprete que encarna valores como la creatividad, la disciplina y la perseverancia, cualidades que conectan con el espíritu del personaje.

Su trayectoria abarca teatro, música, televisión, espectáculos en vivo y plataformas digitales, lo que la consolida como una figura versátil dentro del entretenimiento infantil.

La historia de Matilda proviene de la novela del escritor británico Roald Dahl, autor de títulos emblemáticos como Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach y The Witches, obras que también han sido adaptadas al cine con éxito.

Para su versión escénica, el libreto fue desarrollado por Dennis Kelly, mientras que la música y letras corren a cargo del compositor australiano Tim Minchin.

El musical debutó en el West End de Londres en 2011 y posteriormente llegó a Broadway en 2013, donde se consolidó como uno de los montajes más celebrados del teatro contemporáneo.

La producción en México apuesta por un montaje de gran formato que incorpora tecnología avanzada en iluminación, videomapping y automatización escenográfica, ofreciendo una experiencia visual y emocional dirigida a toda la familia.

La obra aborda temas como la inteligencia como herramienta de superación, el poder transformador de la literatura y la importancia de mantener viva la imaginación.

