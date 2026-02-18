La sexta temporada de La Casa de los Famosos Telemundo 2026 ya comenzó y reunió a un elenco diverso de personalidades del espectáculo, entre ellas la polémica y carismática Oriana González Marzoli. Su participación ha despertado gran interés en el público latinoamericano, que busca conocer más sobre la vida y trayectoria de esta figura.

Durante el inicio de La Casa de los Famosos Oriana forma parte del Cuarto Tierra, donde también se encuentran Stefano, Kenny, Kenzo, Kunno y Zoe. En los próximos días se espera que la venezolana dé de qué hablar dentro del programa.

Oriana González Marzoli: De dónde es, edad, estatura...

Oriana González Marzoli nació el 13 de marzo de 1992 en Caracas, Venezuela, y actualmente tiene 32 años. Durante su adolescencia se trasladó junto a su familia a España, donde radica desde entonces.

Su estatura es de aproximadamente 1.65 metros, y su imagen ha sido parte de su popularidad, especialmente en programas de televisión y redes sociales.

Aunque en un inicio quiso estudiar Derecho, abandonó la carrera tras seis meses para dedicarse al mundo del entretenimiento. Su salto a la fama ocurrió en 2012, cuando participó en el programa español Mujeres y hombres y viceversa.

Desde entonces, es conocida por ser una figura recurrente en realities tanto en España como en Chile, donde ha participado en producciones como Amor a Prueba y GH VIP.

En redes sociales, Oriana González Marzoli goza de gran popularidad, pues su cuenta de Instagram supera los 2.6 millones de seguidores y ha colaborado con diversas marcas de ropa y artículos de cuidado personal.

Oriana González Marzoli también ha sido protagonista de múltiples polémicas relacionadas con su vida sentimental. Ha mantenido relaciones con figuras como Tony Spina y Luis Mateucci.

Actualmente es novia de Facundo González, con quien participó en el programa Palabra de honor y tuvo una fuerte pelea. su última publicación juntos fue realizada en enero de este año. Estas historias, sumadas a su presencia constante en televisión, la han colocado como una de las personalidades más comentadas del género reality.