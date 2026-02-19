Exatlón México: ¿Quién gana las motos hoy 19 de febrero 2026?

Conoce a los atletas que ganan las motocicletas de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México se disputan dos motocicletas, uno de los premios más deseados de cada temporada y por lo tanto uno de los juegos más esperados por los participantes.

¿Quién gana las motocicletas de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, los ganadores de las motos de Exatlón México son: del lado de las mujeres es Ella Bucio y del lado de los hombres el ganador será Alexis Vergas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

El primer juego de esta noche es por las motos, en el que se va a concluir la serie que comenzó ayer.

Y posteriormente, vendrá el juego estelar de la noche que es por la Villa 360, el mejor lugar para descansar para los atletas, en el que todos quieren estar.