Bonnie Blue asegura que está embarazada tras dormir con 400 hombres sin protección | VIDEO

La creadora de contenido para adultos Bonnie Blue reveló que está embarazada por primera vez, después de haber tenido relaciones sexuales con alrededor de 400 hombres durante su trayectoria como creadora de contenido infantil.

Fue a través de su cuenta de YouTube que Tia Billinger, nombre real de Bonnie Blue, dio a conocer que está embarazada, una noticia que no tardó en hacerse viral y desatar un debate en línea, pues la mujer saltó a la fama internacional por acostarse con mil hombres en un día.

Bonnie Blue anuncia embarazo

La actriz se cine para adultos publicó un video de apenas seis minutos en el que podemos ver el momento en que se enteró de que está en la espera de un bebé, después de haber sentido malestar por unos días.

El video muestra un fin de semana en la vida de la estrella de OnlyFans, quien mencionó que había tenido dolores de cabeza y nauseas por ciertos alimentos. Sin embargo, el momento inesperado llegó después de unos minutos.

La mujer se había puesto una mascarilla en el rostro antes de realizarse la prueba de embarazo, tras admitir que estaba bastante nerviosa al respecto. “Chicos, estoy definitivamente embarazada. Completamente. Le pregunté a Chat GPT qué hacer ahora porque no estoy segura. No lo sé”, admitió.

Después, vuelve a grabarse un par de días después para realizarse un procedimiento para confirmar su embarazo. Tras unos minutos de nervios, apareció en la mitad de un ultrasonido y mostrando una tableta. “Creo que hay un bebé ahí dentro”, contó.

Tras esto, un doctor revisó el ultrasonido y mostró el sitio exacto donde se encuentra el feto, aunque mencionó que es muy temprano para poder escuchar el latido de su corazón, por lo que no puede tener más de dos meses desde el inicio de la gestión.

“LOL. Parece ser que la misión de reproducción de Bonnie Blue fue un éxito. Solo un bebé. Para los que no lo sepan, la misión incluía que durmiera con 400 hombres sin protección, fueron revisados (para que no tuvieran enfermedades de transmisión sexual)”, aclaró.

El doctor también aclaró que han pasado entre 11 y 13 días desde que se concibió la bebé hasta la fecha en la que Bonnie Blue se enteró, aunque no se ha mencionado quién podría ser el padre del bebé. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales dudan de estas declaraciones, pues creen que miente.