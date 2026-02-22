La precuela de Game of Thrones, titulada El Caballero de los Siete Reinos, ha cautivado a los fanáticos del universo creado por George R.R. Martin. Este fin de semana se estrenará el sexto y último episodio de esta primera temporada de la serie que sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg.

Sin duda, la dupla se ha convertido en una de las más queridas de los fans y, a pocas horas de que termine la entrega, la gente se resiste a despedirse de ellos. Este domingo las redes sociales se llenarán de teorías y reacciones del desenlace de la producción de HBO Max.

Final de El Caballero de los Siete Reinos: ¿A qué hora ver el capítulo 6?

El episodio final de El Caballero de los Siete Reinos se estrena este domingo 22 de febrero de 2026 en HBO Max. En México, el capítulo 6 estará disponible a partir de las 7:00 pm (hora del centro del país); el lanzamiento será simultáneo en otros países de Latinoamérica.

Recuerda que sólo las personas que cuenten con una suscripción activa de HBO Max podrán acceder al episodio desde la plataforma de streaming, que ha sido la casa oficial de la serie desde su debut.

El sexto episodio no sólo cierra la temporada, sino que también abre la puerta a nuevas historias dentro de la vasta mitología de Poniente.

La noticia que estuvieron esperando toda la semana: Un nuevo episodio de #ElCaballerodelosSieteReinos ya está disponible en HBO Max. #AKnightOfTheSevenKingdoms. pic.twitter.com/hEAF20xdg2 — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) February 16, 2026

¿Habrá segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos?

La buena noticia para los seguidores es que HBO ya confirmó una segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, se espera que llegue en algún momento de 2027.

De acuerdo con la producción, la próxima entrega de la serie continuará adaptando las novelas cortas de George R.R. Martin y se adentrará en otras aventuras de Dunk y Egg. Además, se profundizará en los conflictos que desembocarán en la Rebelión Fuegoscuro, un evento clave en la historia de Poniente.

La primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos se estrenó el 19 de enero de 2026. Se lanzó un episodio cada semana y la historia rápidamente generó conversación en redes sociales. Desde su debut, la serie fue comparada con La Casa del Dragón, otra precuela del mismo universo, pero destacó por ser más emotiva y por centrarse en la aventura, sobre todo enfocándose en la relación entre un caballero errante y su escudero.