Final explicado de El Caballero de los Siete Reinos, la serie de HBO Max

La temporada de El caballero de los siete reinos terminó en HBO este domingo 22 de febrero con un episodio lleno de drama, pero con el que confirma el tono íntimo y trágico del universo de Poniente en la precuela de Juego de Tronos.

La serie de El caballero de los siete reinos sigue la historia de Ser Duncan el Alto, quien tras la muerte de su maestro trataba de abrirse camino como caballero errante, mientras que el joven Egg se le sumaba como escudero y ocultaba su identidad como Aegon Targaryen.

La temporada elevó la tensión por el incidente con el príncipe Aerion, cuando Dunk lo confrontaba para defender a la titiritera Tanselle, lo que desencadena el temido Juicio de los Siete.

En los episodios finales, el combate se convirtió en el eje dramático, donde Dunk reunió aliados a contrarreloj mientras que la intriga política crecía alrededor de la casa Targaryen. El climax de la historia llegó con un enfrentamiento que define el honor del protagonista y el destino de varios nobles.

Final de El caballero de los siete reinos

El gran giro ocurre después del Juicio de los Siete. Aunque el bando de Dunk logra imponerse, el príncipe Baelor Targaryen, quien había apoyado a Duncan, muere de forma impactante. Tras quitarse el yelmo, se reveló que un golpe que recibió le había destrozado el cráneo.

Esta muerte sacude políticamente a Poniente, ya que Baelor era el heredero al trono. Pese al peligro y a la creciente relevancia del niño como príncipe, Dunk y Egg deciden seguir viajando juntos, consolidando la amistad que será el corazón de la saga.

Se sabe que la segunda temporada de El caballero de los siete reinos llegará en 2027 y se situará dos años después, con conflictos centrados en la lealtad y el honor.