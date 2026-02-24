¿De qué generación de La Academia era Héctor Zamorano?

El 2026 ha estado marcado por la muerte de varios famosos, una pérdida más fue la de Héctor Zamorano, quien fue participante de La Academia.

Si fallecimiento causó conmoción entre los fans de este famoso programa de talento, además de que sus compañeros de programa están muy afectados por la noticia.

¿De qué generación era Héctor Zamorano en La Academia?

Héctor Zamorano fue parte de la emblemática Primera Generación de La Academia.

¿Quiénes fueron los compañeros de La Academia de Héctor Zamorano?

Héctor Zamorano fue uno de los cantantes destacados de la primera generación de La Academia. Compartió el escenario con Yahir, Nadia, Estrella y Wendolee, así como Toñita, Raúl Sandoval, Víctor García y Myriam.

Ellos fueron los más famosos, ya que al ser la primera generación y tener un gran éxito fueron los cantante más queridos por los fans.

De hecho cuando acabó el programa los 14 participantes del programa hicieron una gira juntos, la cual tuvo un gran éxito y gran recibimiento por parte del público.

En el programa de Ventaneando, Estrella y Wendolee, devastadas por la muerte de su amigo y compañero de programa, recordaron anécdotas de su participación en el reality show de talento y señalaron que ellos tres eran muy unidos, que incluso hubo una época en la que vivieron juntos los tres.

Héctor Zamorano se alejó de la vida pública en sus últimos años vivo y de la fama que le dejó La Academia, ya que él decidió llevar una vida tranquila.

Sin embargo, él siguió activo en el medio como entrevistador y conductor de otras celebridades.

En sus últimas fotos también se puede observar que le gustaba hacer ejercicio y era muy cercano a su familia, principalmente a sus padres.

En sus últimos días reveló en una conversación con sus compañeros de La Academia que no tenía celular, sino que estaba alejado del mundo digital.