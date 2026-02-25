¿De qué murió Héctor Zamorano de La Academia? Esta enfermedad tenía

Los exintegrantes de La Academia están de luto por la muerte de su compañero Héctor Zamorano, quien falleció a los 47 años.

Yahir, Nadia, Wendolee, Estrella y otros exacadémicos se pronunciaron sobre el fallecimiento del cantante y también conductor y entrevistador de televisión.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

De acuerdo con Wendolee, Héctor Zamorano de La Academia murió debido a que padecía de una enfermedad crónica, con la cual estuvo luchando y al final perdió la batalla.

Sin embargo, la cantante no quiso revelar cuál era la enfermedad que tenía, pero señaló que Héctor estuvo acompañado de su familia, principalmente de sus padres, en sus últimos momentos de vida.

¿Cuándo y dónde es el funeral de Héctor Zamorano de La Academia?

En el programa Ventaneando se dio a conoce que el funeral del cantante se llevará a cabo el 25 de febrero y será en Veracruz, estado del que era originario Héctor y asistirá su familia cercana y algunos académicos.

Estrella aseguró que era probable que ella no asistiera al funeral, lo que le causaba mucho pesar por no poder darle el último adiós a su gran amigo, sin embargo, debido a los bloqueos en las carreteras no podía confirmar que podía salir para resguardar su seguridad.

Exacadémicos despiden a Héctor Zamorano

La noticia de la muerte de Héctor Zamorano causó gran impacto entre los integrantes de la primera generación de La Academia.

Una de las más afectadas fue Wendolee, quien compartió un video de Héctor acompañado de un emotivo mensaje:

"Hermanito... hoy te llevas una pecito de mi.. se que me sientes en donde estes por que para siempre 14 almas estaremos unidas y no hay nada que pueda separar esa luz que provocamos juntos, gracias por todos los momentos bonitos, por tantas carcajadas, por tu confianza y tanta aventura, te llevo conmigo siempre y ya nos veremos en otro plano para seguir cantando, te quiero weyoyis.. primera“, escribió la cantante.

Estrella fue otra que dedicó emotivas palabras: "Héctor…Hoy emprendes un vuelo hacia la paz infinita, hacia ese lugar donde el alma descansa y solo existen cosas hermosas🕊️Yo me quedo aquí, con tantos recuerdos de esos años que compartimos. Las carcajadas que aparecían cuando menos lo esperábamos, todo lo que vivimos cuando compartíamos casa, los viajes, las pláticas eternas… y hasta las largas noches de Nintendo que parecían no acabar nunca.A mi familia Académica…. Duele lo que vivimos hoy, pero también honra todo lo que construimos juntos".