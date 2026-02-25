Pies sucios de Benny blanco causan polémica y se vuelven tendencia | FOTOS

Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, nuevamente está en polémica y en esta ocasión, porque el productor de música estrenó su podcast y lo que más llamó la atención fue su aspecto sucio.

El esposo de Selena Gomez lanzó su podcast Friends Keep Secrets con Lil Dicky.

En el episodio que se estrenó en redes sociales, Benny Blanco aparece vestido con un pantalón café y una playera amarilla y naranja. Además está sobre un sofá, pero lo que más llamó la atención son sus pies sucios.

Las fotos virales de los pies sucios de Benny Blanco

En el podcast se le puede ver a Benny Blanco sobre el sillón descalzo, con las plantas de los pies extremadamente sucios, negros, además de que el productor se levantaba sobre el mismo sofá para ponerse el micrófono cerca del trasero para echarse flatulencias hacia el micrófono.

Las fotos de los pies sucios de Benny Blanco están causando polémica y es que los fans de Selena Gomez están lanzando duras críticas a la cantante, pues califican a Benny de ser un tipo sucio.

Los pies sucios de Benny Blanco ı Foto: Podcast de Benny Blanco

Recientemente, la cantante estuvo de vacaciones en playas de México, en las que fue captada con algunos kilos de más y ella vestía un traje de baño rosa que le valió muchas críticas sobre su aspecto físico.

¿Selena Gomez es igual de sucia que Benny Blanco?

Después de que salieron a la luz estas imágenes de los pies de Benny Blanco, los fans de Selena Gomez cuestionaron el motivo por el que la cantante es esposa del productor. “O estaba desesperada o es igual que él”, advirtieron.

Sin embargo, algunos de sus fans señalaron qye Selena Gomez, al igual que Benny Blanco, tiene poca higiene y recordaron fragmentos de entrevistas en los que la exestrella de Disney confesó que no le gustaba lavarse los dientes, que por eso no iba al dentista porque la regañaba por no cuidarse correctamente la boca.

Asimismo, recordaron comentarios de compañeros de reparto que le han pedido a Selena que se lave los dientes antes de que hagan escenas de besos porque le olía mal la boca.

En un programa de televisión Selena confesó que ella ha durado sin bañarse 10 días y exhibieron fotos en las que se le ve el pelo sucio y gracioso a la cantante.

Además, de que revivieron las declaraciones de Selena cuando dijo que se hizo del baño en los pantalones.