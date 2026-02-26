Así se vivió el funeral de Héctor Zamorano de La Academia

El pasado martes 24 de febrero se confirmó el fallecimiento de Héctor Zamorano, exalumno de la primera generación de La Academia, a los 47 años.

El originario de Veracruz fue recordado por su participación en el reality musical de TV Azteca, donde se convirtió en el primer eliminado de la edición, pero también en un rostro entrañable para los seguidores del programa.

Su muerte generó gran conmoción entre familiares, amigos y fanáticos que lo acompañaron en su trayectoria artística y se unieron para darle el último adiós.

Héctor Zamorano de La Academia ı Foto: IG Héctor Zamorano

Así se vivió el funeral de Héctor Zamorano de La Academia

El funeral de Héctor Zamorano se llevó a cabo en una funeraria de Veracruz, en un ambiente familiar, sin embargo, Ventaneando acudió a la ceremonia.

De acuerdo con las imágenes del programa de TV Azteca, el féretro, de madera rojiza, permaneció abierto y sobre él se colocaron una fotografía del cantante, un rosario y un ramo de flores, símbolos de fe y recuerdo. La sala estuvo adornada con flores blancas, que dieron un aire solemne y de paz al último adiós.

Uno de los detalles más significativos fue la enorme corona enviada por sus excompañeros de la primera generación de La Academia, gesto que el padre de Héctor Zamorano agradeció profundamente.

“Hay una corona que acaba de llegar muy grande mandada por los alumnos de La Academia de la primera generación, fue algo muy bonito que me llenó, eso quiere decir que se acuerdan de él”, expresó Roberto Zamorano.

Durante la ceremonia, familiares y amigos compartieron recuerdos de Héctor, destacando su carisma y la alegría que transmitía en el escenario con temas como “Batido de coco”. Aunque algunos exalumnos no pudieron asistir, se mencionó que Toñita habría sido la única en despedirlo personalmente, demostrando que el lazo de amistad que los unía desde el inicio del programa sigue intacto pese al pasar de los años.

El padre del cantante también habló, con voz entrecortada, sobre el sufrimiento que su hijo enfrentó en sus últimos días: “Es feo decirlo, pero lo deseábamos con toda el alma, que ya no sufriera, que descansara y Dios nos permitió y nos hizo caso”.

Según declaró el señor Roberto Zamorano, Héctor murió a causa de un paro respiratorio.